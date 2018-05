Münsingen Verkehrsminister bei Paravan und im Albgut

Münsingen / Von Ulrike Bührer-Zöfel

Historisches Erbe, Nachhaltigkeit und Innovation, in diesem Fall auf dem Mobilitätssektor, gemeinsam in einem Projekt zu entwickeln und zukunftsfähig machen? Das geht, jedenfalls in Münsingen. Und, wie Bürgermeister Mike Münzing gestern beim Besuch von Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) betonte, „schon lange“, nämlich seit 18 Jahren. Damals lud man namhafte Autofirmen ins Alte Lager und auf die Panzerringstraße, um alternative Antriebstechniken, Stichwort Brennstoffzelle, zu erproben.

Ums Erproben und um innovatives Fahren geht es auch jetzt wieder, diesmal im Albgut. Das Vorhaben zu dem sich die Chefs vom Albgut, Franz Tress, und der Aichelauer Firma Paravan, Roland Arnold, zusammentun: Ein autonom fahrendes Shuttle mit Elektroantrieb, das den Gästen im ansonsten autofreien Gelände 24 Stunden am Tag zur Verfügung steht. Dazu wird im Albgut eine Teststrecke angelegt. Das Gelände, so Arnold, „eignet sich aufgrund seiner Kleinstadtstruktur optimal“ dafür. „Das Motionboard CLOUi ist das erste straßenzugelassene Fahrzeug, welches ganz ohne Lenksäule auskommt. „Hier wurde die Drive-by-wire-Technologie „Space-Drive II“ – eine Schlüsseltechnologie für das autonome Fahren zur Steuerung von Gas, Bremse und Lenkung – konsequent weiter entwickelt, ausgestattet mit der entsprechenden Elektronik und Sensorik für das autonome Fahren“. Das ist Arnold wichtig, sei es doch „eine revolutionäre Technologie aus Aichelau, die die ganze Welt braucht“. Denn diese Innovation seiner Firma, die es auch Menschen mit Handicap ermöglicht, ein Auto zu steuern, sei redundant, also ausfallsicher. Die gesamte Fahrzeugindustrie sowie die Zulieferer hätten bereits Wert und Bedeutung dieser Technologie erkannt und stünden inzwischen bei ihm Schlange.

Ursprünglich hat Tress für das Gelände, auf dem in den nächsten vier Jahren 300 Betten für Touristen bereit stehen sollen, einen anderen Plan. Eine Lokomotive mit Wägelchen sollte Gäste und Gepäck vom zentralen Parkplatz zu den jeweiligen Unterkünften und Eventlocations bringen. Das wurde aber schnell verworfen: „Ich bin auf die Spur des autonomen Fahrens gekommen, so ist Autofreiheit umsetzbar.“ Man verknüpfe „die Welt, wie sie vor 100 Jahren war, mit der Schönheit der Natur und einer hochtechnisierten Mobilitätslösung. Wir wollen eine gemeinsame Entwicklung der Schwäbischen Alb.“

Bei der Präsentation des Albgut-Gesamtkonzepts erklärte Tress, dass er im Plan liege bei dem, was er sich für die ersten acht Jahre vorgenommen habe. Das gelte sowohl für die Realisierung einzelner Ideen als auch für die Finanzierung.

Hermann, der nach dem Besuch im Albgut zu Gesprächen mit Arnold nach Aichelau fuhr, ist „angetan“ von dem gemeinsamen Vorhaben von Albgut und Paravan. Wie gut das zusammenpasse – das werde in seinem Ministerium sehr wohl verfolgt: „Ich bin ziemlich fasziniert, von dem, was hier alles passiert.“ Das erst jetzt eingeweihte Testfeld für autonomes Fahren in Karlsruhe sei durchaus vergleichbar mit dem, „was man hier schon macht“.

Wichtig ist dem Minister auch, „dass Technologien kein Selbstzweck sind“, sondern sowohl ein Baustein zur Verkehrssicherheit als auch zur Verhinderung von Klimabeeinträchtigung und Umweltschäden. Außerdem müssten sie den Menschen in Sachen Mobilität Vorteile bringen, wie durch redundantes autonomes Fahren. Das sei zugleich auch ein Beitrag zur Inklusion. „In mir haben Sie einen Botschafter gefunden. Das ist so interessant, dass wir dabei sein müssen“.

Hermann betonte, dass ihm das Biosphärengebiet „fast ans Herz wächst“. Er sei oft hier, auch privat, letztes Jahr zum Hochzeitstag, demnächst mit seinen Schulkameraden. Zuvor hatte Münzing die Leistungen der Modellregion – „Antworten finden, um die Zukunft bewältigbar zu machen“ – herausgestellt, auf nachhaltige Entwicklungen in verschiedenen Bereichen aufmerksam gemacht. Mit den Projekten, die in der Biosphäre entstünden, „sind wir keine Bittsteller, sondern Anbieter von Chancen“. Die stelle man dem Land zur Verfügung, deren Weiterleitung, auch auf den Weltmarkt, sei erwünscht.