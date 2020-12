Seit vielen Jahren bietet die „Ambulante Herzsportgruppe Münsingen“ jeweils in den Herbstferien zwei Veranstaltungen für die allgemeine Bevölkerung, zum einen ein Herz-Lunge-Wiederbelebungstraining, zum anderen einen Vortrag zu einem medizinischen Thema rund um das Herz. Bei diesen Veranstaltungen hat die Herzsportgruppe keinen Eintritt erhoben, aber um Spenden gebeten. Diese Spendengelder hat die Herzsportgruppe jeweils noch etwas aufgestockt und an Professor Michael Hofbeck, Chef der Kinderkardiologie an der Universitätsklinik in Tübingen, übergeben. Dieser kann damit Maßnahmen finanzieren, welche durch das Klinikbudget nicht gedeckt sind, wie zum Beispiel Spielsachen für die Kinder anschaffen oder die Behandlungszimmer kindgerechter gestalten lassen.

In diesem Jahr mussten beide geplanten Veranstaltungen wegen der Corona-Pandemie ausfallen. Trotzdem hält die Herzsportgruppe an der schönen Tradition fest und spendet aus eigenen Mitteln 300 Euro, die von den Übungsleitern auf 333,33 Euro aufgestockt wurden, an die Kardiologische Kinderklinik im Tübingen. Eine Abordnung der Herzsportgruppe kann wegen der Zutrittsbeschränkungen in diesem Jahr von Professor Hofbeck in der Klink nicht empfangen werden. Deshalb wird Übungsleiter Bernd Seifried diesen Betrag an diesem Mittwoch vor der Tübinger Klinik an die Sekretärin des Chefarztes persönlich übergeben.