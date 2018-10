Landfrauenverband Unterhaltung und Tipps für die Ernährung

Hohenstein / Ralf Ott

Deutschlands bekanntester Ernährungs-Entertainer Patric Heizmann verbindet bei seinen Auftritten seine Botschaften mit Humor und garniert die Tipps für gesünderes Essen und ein stressfreieren Alltag mit Comedy-Einlagen. Inzwischen haben den Wahl-Hamburger mehr als 400 000 Zuhörer in ganz Deutschland live erlebt. „Die Leute werden viel lachen“, versichert Heizmann im Gespräch mit unserer Zeitung. Die Kreislandfrauen haben ihn zu einem Vortrag unter der Überschrift „Ich bin dann mal schlank“ eingeladen. Die Veranstaltung am Samstag, 20. Oktober, gehört zum Projekt „Gesunde Gemeinde“ und so stellt die Gemeinde den Landfrauen die Hohensteinhalle zur Verfügung. Beginn dort ist um 20 Uhr. Für den Ernährungstrainer und Fittnesscoach ist der Humor allerdings nur ein Mittel, um seine Aussagen zu transportieren. „Ich erzähle viele spannende Fakten und jeder wird davon etwas mitnehmen“, verspricht er. Er gilt obendrein als Diätverweigerer und entschiedener Gegner eines Verzichts. Niemand könne sich radikal umstellen und ihm lieb gewordene Dinge völlig aufgeben.

„Der perfekte Tag führt zum Erfolg“ lautet daher sein wichtigstes Credo. An einem ganz bestimmten Wochentag sollte auf die Ernährung geachtet und sich mehr bewegt werden. Wer dies einige Wochen lang praktiziere, werde merken, dass er sich abends besser fühlt als sonst. Und das erleichtere es, einzelne, dann positiv besetzte, Elemente an den anderen Tagen zu übernehmen. Essen soll schmecken und satt machen. „Mit einer Kohlsuppendiät funktioniert das nicht“, ist Heizmann überzeugt. Essen und Genuss gehören für ihn zusammen. Seine Herangehensweise beruht auf eigener Erfahrung, die er im Alter zwischen 20 und 25 Jahren gemacht hat. „Ich war ein Cola-Junkie“, lacht er. Dann hat er ein paar Gewohnheiten umgestellt und sehr schnell den Erfolg gespürt. Mit seiner Show unterhält er rund um die Themen „Mensch, Ernährung und Bewegung“ und liefert den Zuhörern auf humorvolle Art wissenschaftlich fundierte und zugleich verständliche Antworten.

Info Karten im Vorverkauf zum Preis von 19,50 Euro gibt es bei der Kreissparkasse in Zwiefalten, der Volksbank in Gomadingen und der Geschäftsstelle der Kreislandfrauen in Münsingen (Im Kirchtal 1) sowie dem Bürgerbüro in Ödenwaldstetten.