Die 56-Jährige war um 10 Uhr mit einem Kia auf der L 245 von Hayingen herkommend in Richtung Zwiefalten unterwegs. Bei Gossenzugen kam sie aus bislang ungeklärter Ursache in einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab, fuhr an einem Hang entlang und stieß nach einigen Metern mit ihrem Wagen gegen eine Befestigung aus Stein-Gabionen. Der Pkw überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.

Psychischer Ausnahmezustand

Danach entfernte sich die Fahrerin zunächst zu Fuß von der Unfallstelle, kehrte jedoch nach dem Eintreffen der mittlerweile verständigten Polizei an die Unfallstelle zurück. Während der Unfallaufnahme geriet die Frau in einen psychischen Ausnahmezustand und wollte sich erneut zu Fuß entfernen. Sie musste daraufhin von den Beamten mit unmittelbarem Zwang daran gehindert werden. Dabei biss die 56-Jährige einen Polizisten ins Handgelenk.

Nach der Versorgung durch den Notarzt am Unglücksort wurde die Verletzte mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren.

Straße voll gesperrt

Zur Sicherung des Hangs kamen Mitarbeiter der Straßenmeisterei. Das Auto musste von einem Abschleppwagen geborgen werden. Zur Unterstützung war die Feuerwehr Zwiefalten mit 20 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen an die Unfallstelle ausgerückt. Der Gesamtschaden beläuft sich einer ersten Schätzung nach auf zirka 16 000 Euro.

Während der Unfallaufnahme und der Bergung des Fahrzeugs musste die L 245 in beide Richtungen voll gesperrt werden.