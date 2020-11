Unter anderem wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt die Verkehrspolizei Tübingen gegen eine 46-Jährige, die am Freitagmorgen auf der L 382 einen Lkw überholt hat und dabei sowohl mit dem Gegenverkehr als auch mit dem von ihr überholten Fahrzeug kollidiert ist. Den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge war die Frau gegen 7.30 Uhr mit ihrem Ford Kuga auf der Landesstraße von Erpfingen in Richtung Undingen unterwegs. Zu Beginn einer Rechtskurve überholte sie den vorausfahrenden Lkw und übersah dabei einen entgegenkommenden Seat Leon.

Dessen 21-jährige Lenkerin versuchte noch auszuweichen, konnte einen Frontalzusammenstoß aber nicht mehr verhindern und drehte sich in der Folge um die eigene Achse. Der Ford wurde durch die Kollision gegen die Fahrerseite des auf gleicher Höhe befindlichen Lkw geschleudert und schob diesen in den rechten Grünstreifen. Der Wagen der 46-Jährigen rutschte anschließend nach links. Während sie leicht verletzt wurde, erlitt die entgegenkommende 21-Jährige schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie in eine Klinik.

Beide beteiligten Pkw mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 33 000 Euro. Die L 382 musste bis etwa 10.30 Uhr voll gesperrt werden. Auch die Feuerwehr war zur Unfallstelle ausgerückt.