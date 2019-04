Mit einem Informationsabend über die geplante Anschaffung von Schulhühnern wollten die Lehrerinnen an der Hayinger Digelfeldschule nicht zuletzt die „Gerüchteküche“ in der Stadt „entschärfen“, wie Schulleiterin Bärbel Walzer eingangs sagte. Das Projekt steht in Verbindung mit der Auswahl zur Biosphären-Pilotschule im vergangenen Jahr. Im Fokus steht dabei die „Bildung für nachhaltige Entwicklung“, die ja ohnehin fest in den Lehrplänen verankert und damit auch in der Digelfeldschule im Alltag präsent ist – und ihren Ausdruck in verschiedensten Angeboten findet wie beispielsweise Pflegeeinsätzen im Digelfeld, der Schulobstaktion oder Projekten zu Klimaschutz und Energie. „Wir wollten noch etwas drauflegen“, sagte Sabine Burgmayer, die an der Schule Sport, Mathematik und Sachkunde unterrichtet. Dabei steht der direkte Umgang mit Tieren genauso im Fokus wie das Ziel, den Kindern den Stellenwert der Landwirtschaft zu verdeutlichen. „Wir wollen klar machen, wo Eier und das Brot eigentlich herkommen“.

