Region Umgang mit Wasser immer wichtiger

Münsingen Afrika auf der Alb erleben

"Afrika für alle Sinne" lautet das Motto des Festes, das acht Afrika-Projekte im Evangelischen Kirchenbezirk Bad Urach-Münsingen gemeinsam veranstalten, und zwar am Samstag, 16. April, von 15 bis 19 Uhr in der Alenberghalle in Münsingen.