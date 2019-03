Münsingen Türme das ganze Jahr über offen

Münsingen / Von Ulrike Bührer-Zöfel

Kein lästiges Schlüssel holen und Kaution hinterlegen, nicht vorher genau planen, wann man am Wochenende eine tolle Aussicht genießen kann: Ab dem 15. März sind die drei Türme – Hursch, Heroldstatt und Waldgreut – auf dem ehemaligen Münsinger Truppenübungsplatz das ganze Jahr über offen. Eine schon lang überfällige Entscheidung, so Gauobmann Werner Schrade, federführend zuständig für die Betreuung der Türme. Die nämlich hat seit 2007 der Albverein in seiner Obhut. Sie gehören nach wie vor der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA), der Albverein nutzt sie, kümmert sich um Instandhaltung und Sicherheit, unterstützt mit Fördergeldern aus dem Plenum-Topf. Ehrenamtliche aus Heroldstatt, Wittlingen und Zainingen sorgen dafür, dass Aufgänge und Aussichtsplattformen intakt, die rund 30 Ar um jeden Turm herum gepflegt sind. Denn wie überall auf dem ehemaligen Militärgelände gilt auch bei den Türmen: Das freigegebene Gelände darf man nicht verlassen.

Diese Aufgaben bleiben den Albvereinlern. Was wegfällt: das Aufschließen an den Wochenenden. Und Schlüssel waren auch der Auslöser, warum sich der Albverein, mit Genehmigung der BImA, entschlossen hat, die Türme das ganze Jahr über zugänglich zu machen. Bei den Anfragen neuer Alb- und Trüpguides nach den Turmschlüsseln habe ein Blick auf die Liste gezeigt, dass inzwischen zu viele Leute, darunter solche, die nicht mehr aktiv und nicht mehr erreichbar sind, einen Schlüssel haben. Geregelt bekommen, so Schrade, hätte man das nur über eine neue Schließanlage – eine teure Angelegenheit.

Dazu kam noch: Die restriktiven Öffnungszeiten wurden vor zwölf Jahren eingeführt, weil man befürchtete, dass auf den Türmen, vor allem des nachts, Unfug getrieben würde. Das nun, erklärt Schrade, sei nicht eingetroffen. „Es hat keine Zwischenfälle gegeben.

Und weil auch noch eine Umfrage ergeben hat, dass alle, die mit dem Militärareal als Wander- und Radgelände zu tun haben, die Wochenendregelung für nicht mehr zeitgemäß halten, fiel die Entscheidung: Ab dem 15. März kann man die Türme jederzeit erklimmen, ohne eine Wirtschaft, ein Rathaus oder eine Touristinfo aufzusuchen, um dort gegen Kaution einen Schlüssel zu holen.

Dass die Türme wegen ihrer Aussicht über die Alb, ins Vorland und bei entsprechender Wetterlage bis zu den Alpen, gut angenommen werden, wissen Schrade und sein Team aus Erfahrung und vielen Gesprächen. Was die Besucher allerdings nicht sind – spendenfreudig. In den Kässle, die unten an an jedem Turm angebracht sind, landet wenig Geld. „Das brauchen wir aber“, betont Schrade, denn die Turmbetreuung koste. Deshalb ist man zurzeit dabei, sich ein neues Spendensystem zu überlegen. Außerdem sollen zu jedem Turm eine neue, moderne Infotafel konzipiert werden.

Übrigens: Der Sternenbergturm, ebenfalls im ehemaligen Übungsplatz gelegen, wird nicht mehr vom Albverein betreut. Es gab, so Schrade, Differenzen, als es darum ging, den Turm zu renovieren. Deshalb hat ihn der Albverein an die BImA zurückgegeben. Um ihn kümmert sich jetzt eine Gruppe aus Böttingen. Er ist vom 1. April bis 1. November sonn- und feiertags geöffnet.