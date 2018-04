Integration TSG Münsingen Mit Herz und Frauenpower Flagge zeigen gegen Rassismus

Münsingen / Sabine Zeller-Rauscher

Sportvereine gelten als Integrationstriebwerk, Brückenbauer und Wertevermittler. Auch beim Thema Rassismus, gegen welchen die TSG-Frauenpower-Gruppe jetzt im Rahmen der Wochen gegen Rassismus, die bis 25. März andauerten, ein Zeichen setzten konnte. Knapp 20 Frauen und Mädchen aus Deutschland, Afghanistan und Syrien zeigten aktiv Herz bei Elementen aus Tanz, Yoga, Gymnastik und Pilates. Rote Papierherzen, die in die sportlichen Elemente eingebaut wurden, unterstrichen mit den Weltbällen auf dem Boden und den bunten Länderflaggen an den Wänden, dass die teilnehmenden Frauen ein Herz für alle Menschen dieser Erde haben, egal woher sie kommen, welcher Religion sie angehören oder welche Hautfarbe sie haben. Um die Farbigkeit des Miteinanders zu symbolisieren, wurden zudem bunte Tücher in die Trainingsstunde eingebaut. Ende letzten Jahres gruppierte sich die TSG-Frauenpower-Gruppe unter dem Dach der TSG-Leichtathletik auf Initiative von WLSB-SportMittlerin Sabine Zeller-Rauscher. Ziel der SportMittler ist, geflüchtete Menschen und solche mit Migrationshintergrund in die Sportvereine zu vermitteln. Was bei Kindern meist noch problemlos funktioniert, gestaltet sich bei Frauen schwierig, weil es nicht allzu viele Sportangebote, die sich speziell an Frauen richten, gibt. Umso dankbarer zeigen sich die Frauen für das eigens für sie ins Leben gerufene Angebot. Dankbar sind auch die einheimischen Frauen, die durch den Kontakt mit den neuen Mitbürgerinnen Einblick in andere Kulturen bekommen. Unterm Strich eine Win-win-Situation für alle Beteiligten. Auch für Trainerin Nouhsin Leili aus Syrien, die eigentlich ein passendes Sportangebot für sich selbst über die SportMittlerin suchte. Weil jedoch die Busverbindung von Leilis Wohnort Bremelau nach Münsingen in den Abendstunden gleich Null ist, wurde eben kurzerhand aus der Not eine Tugend gemacht, von der jetzt viele Frauen profitieren. Die TSG-Powerfrauengruppe findet immer dienstags von 16.30 bis 17.30 Uhr in der Alenberghalle statt. Frauen sind zum Schnuppern eingeladen.