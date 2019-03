Eine Landschaft, in der man lebt, nimmt man durch Gewöhnung oft etwas oberflächlicher wahr. Wem ist beispielsweise schon einmal aufgefallen, dass es auf der Alb außergewöhnlich wenig Flüsse und Bäche, aber viele Täler gibt? Und das, obwohl es aufgrund der Höhenlage überdurchschnittlich viel Niederschlag gibt? Die Ursache dafür findet sich im Untergrund.

Die Schwäbische Alb bildet zusammen mit der Fränkischen Alb das größte zusammenhängende Karstgebiet Deutschlands. Karstgebiete sind in der Regel Gebiete mit kalkhaltigem Ausgangsgestein, auf der Alb ist das der so genannte Weiße Jura. Kalkgesteine haben die Eigenschaft, durch die im Regen natürlicherweise enthaltene Kohlensäure sowie im Bodenwasser vorhandene Säuren aufgelöst zu werden. Da die Lösung entlang von im Gestein angelegten feinen Rissen und Fugen erfolgt, bildeten sich im Verlauf von Jahrmillionen charakteristische Landschaftsformen. Man nennt Gegenden wie die Albhochfläche nach einer Landschaft in Slowenien „Karstlandschaften“.

