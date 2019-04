Für diejenigen, die den Segelflugsport betreiben, ist es das schönste Hobby überhaupt. Lautlos über der Erde schweben, wie die Vögel Aufwinde nutzen, Orte und Naturschönheiten von oben betrachten, sich in drei Dimensionen fortbewegen. Dies und vieles mehr macht die Faszination dieses Sports aus, der, zumal im Verein betrieben, nicht einmal so teuer ist. Und der Luftsportverein Münsingen-Eisberg ermöglicht es jetzt sogar, mit ganz kleinem Budget das Fliegen zu lernen.

55 aktive Mitglieder zählt der Verein, listet Vorsitzender Peter Hinkel auf, ein Drittel davon Jugendliche. Gerne dürfen es mehr Schultern werden, auf denen die Vereinsarbeit verteilt werden kann, weshalb man sich entschlossen hat, eine Neumitgliederwerbeaktion zu starten mit Infoabend, Schnupperwochenende und „Von 0 auf 100“-Intensivkurs. Angesprochen sind dabei nicht nur Jugendliche, wie Hinkel betont, sondern auch am Flugsport Interessierte bis zu 60 Jahren.

Mehr lesen Sie in unseren ABO-Ausgaben.

Infoabend, Schnupperwochenende und Intensivkurs

Drei Bausteine umfasst die Neumitgliederaktion des LSV Münsingen. Zunächst gibt es am Freitag, 10. Mai, 19 Uhr, einen Infoabend für alle an der Aktion Interessierte im Fliegerstüble auf dem Flugplatz. Anmelden muss man sich hierfür nicht. Am 18. und 19. Mai wird auf dem Eisberg ein „Try to Fly“-Schnupperwochenende stattfinden mit maximal acht Teilnehmern, die sich am Infoabend melden können, wobei bei großer Nachfrage ausgelost wird. Von 10 bis 18 Uhr wird an diesen beiden Tagen geflogen und auch in die Theorie eingeführt. Kosten entstehen dabei keine. Mit vier Flugschülern wird es dann vom 11. bis 15. Juni den Intensivkurs „Von 0 auf 100“ geben, jeweils von 16.30 bis etwa 21.30 Uhr. Die Kosten hierfür betragen pauschal 300 Euro.