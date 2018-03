Einzelhandel Traditionsgeschäft schließt

Zwiefalten / Von Reiner Frenz

In Zwiefalten geht eine Einzelhandels-Ära zu Ende: Im Mai wird das traditionsreiche Geschäft Schuh und Sport Sandner geschlossen. Am gestrigen Donnerstag hat bereits der Räumungsverkauf begonnen. Es war „keine leichte Entscheidung“, wie Edgar Sandner, der zusammen mit seiner Schwester Christine Zürn die Geschicke des Schuh- und Sportgeschäfts geleitet hat, im Gespräch mit unserer Zeitung betont. Doch die Stammkundschaft sterbe weg, so hart das klinge, und das Internet ziehe immer mehr Kaufkraft ab, immer mehr Menschen würden auch Schuhe bei einschlägigen Anbietern im Internet kaufen: „Es war unumgänglich, den Laden zu schließen“. Man habe ihn ohnehin nur so lange halten können, weil das Gebäude im Familienbesitz sei.

Und das seit langer Zeit. Im Jahr 1860 kam ein Maßschuhmacher namens Johann Sandner von Neresheim nach Zwiefalten. Zehn Jahre später, 1870 eröffnete er kurz vor der Zwiefalter Steige ein Schuhgeschäft. Mit einer Annonce machte er die Bürger aufmerksam, dass er „ein Geschäft in Spezerei und Ellenwaren“ errichtet habe. Er empfahl sich zudem für „Doppelbiber“, einen innen angerauten Baumwollstoff für warme Unterhemden oder Schürzen.

Sandners Geschäft florierte. Nebem dem Handel fertigte der Firmeninhaber Maßschuhe an und führte Reparaturen aus. Im Jahr 1887 übergab Johann das Geschäft an seinen Sohn Joseph Sandner, der 1860 geboren worden war. Ab 1934 wurde die Firma von Josef II., dem Großvater der jetzigen Inhaber, weitergeführt. 1964 war es der dritte Josef in Folge, der das Geschäft übernahm. Er gab die bis dahin im Nebenerwerb betriebene Landwirtschaft auf, brach das Landwirtschaftsgebäude ab und errichtete an dieser Stelle ein Schuhhaus mit Sportabteilung. 1993 erfolgte die Übergabe an Tochter Christine, deren Bruder Edgar 1997 ins Geschäft einstieg. Zuvor war er fünf Jahre lang in Weingarten in einem Sportgeschäft angestellt gewesen. 1994 hatte Christine Zürn das Geschäft noch komplett umgebaut und um ein Drittel erweitert. Zwischen 1996 und 2006 betrieb sie zudem eine Filiale in Ertingen.

Zu den Kunden zählten in der Vergangenheit auch viele Sportvereine der Region, die sich bei Sandner mit Trikots, Trainingsanzügen und Schuhen ausstatten ließen. Sie werden sich nach einem neuen Ausstatter umschauen müssen genauso wie Skifahrer oder Tennisspieler. „Wir haben uns diesen Schritt nicht leicht gemacht“, bedauert Edgar Sandner. Er ist gelernter Speditionskaufmann und wird sich jetzt einen anderen Job suchen, genauso wie seine Schwester, die dem Handel sicher treu bleiben wird.

Der Räumungsverkauf wird den ganzen April über dauern, ehe das Geschäft dann endgültig geschlossen wird.