Der Albhof an der B 28 zwischen Feldstetten und Suppingen soll wiedereröffnet werden. Das Anfang der 1960er-Jahre gebaute und ein Jahrzehnt später vergrößerte Heroldstatter Gasthaus war bei einem Schwelbrand im November 2013 so in Mitleidenschaft gezogen worden, dass die Küche schließen musste. Jetzt planen die Eigentümer, das Gebäude großzügig um- und anzubauen. Auf der Westseite ist ein Festsaal als Anbau vorgesehen. Mobile Trennwände sollen „flexible Nutzungseinheiten“ für bis zu 200 Gäste schaffen, so können dort auch Familien-, Betriebs- und Vereinsfeiern stattfinden. Der bestehende Gastraum wird zu Foyer, Sanitärbereich und Lager umgestaltet. Das Untergeschoss, der Küchenbereich und das Wohngebäude bleiben erhalten und werden modernisiert. Der Albhof sei dann künftig barrierefrei zu erreichen, versprechen die Investoren. Außerdem sind 40 Stellplätze vorgesehen. Von „einem sehr guten Vorhaben“ spricht Bürgermeister Michael Weber. Gemeinderat Manfred Erb freut sich darüber, dass man in zwei Jahren wieder in das „über die Grenzen Heroldstatts hinaus bekannte Lokal“ einkehren könne.