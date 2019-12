Die bekannte Gospelsängerin Tracey Jane Campbell (London) wird im neuen Jahr am Donnerstag, 2. Januar, um 19 Uhr in der Martinskirche Münsingen ein Gospelkonzert der Extraklasse geben. Der Vorverkauf für dieses Konzert läuft bereits. Die Besucher erwarten mitreißende Songs und getragene Balladen, vorgetragen von einer Sängerin, die schon zusammen mit Musikgrößen wie Elton John, Mariah Carey, Barbra Streisand, Westlife und Secret Garden aufgetreten ist.

Beim Weltjugendtag im Vatikan gesungen

Auch bei besonderen Ereignissen wie dem Weltjugendtag im Vatikan, wo sie für Papst Johannes Paul II. sang, der Weltausstellungseröffnung in China oder bei der Royal Hochzeit 2018 in Großbritannien wollte man nicht auf ihre außergewöhnliche Stimme verzichten. Charmant und übersprudelnd vor Energie und Begeisterung zieht Tracey Jane Campbell ihr Publikum in ihren Bann und lässt so jedes ihrer Konzerte zu einem einmaligen und persönlichen Erlebnis werden, wie es in der Ankündigung heißt.

Eintrittskarten zum Preis von 17 Euro (6 Euro für Schüler von 6 bis 17 Jahren; Kinder unter 6 Jahren sind frei) gibt es im Vorverkauf bei der Buchhandlung one.Münsingen (Hauptstraße 17). Karten können dort auch telefonisch bestellt werden unter (0 73 81) 92 15 39, die dann portofrei zugeschickt werden. Das evangelische Kantorat Münsingen nimmt unter der E-Mail-Adresse kantorat.muensingen@gmx.de ebenfalls Kartenbestellungen an. Restkarten (zuzüglich zwei Euro) gibt es dann am Konzertabend an der Abendkasse, die ab 18.30 Uhr geöffnet ist.