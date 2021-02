Die Schnelltests werden für die nächsten vier Wochen kostenlos vom DRK-Kreisverband Reutlingen zur Verfügung gestellt. Die Teststelle in der Alenberghalle konnte mit Unterstützung der Stadt Münsingen kurzfristig aufgebaut werden.

Online-Anmeldung erforderlich

Zunächst wird immer freitags zwischen 17 und 19.30 Uhr getestet. „Wir sind aber darauf vorbereitet, in Abhängigkeit der Anmeldezahlen oder Änderungen der pandemischen Lage die Zeitfenster zu vergrößern“, ergänzt Vorstand Gernot Weber. Um einen Test zu erhalten, muss vorher über die Homepage des DRK-Ortsvereins ein Termin gebucht werden: www.drk-ov-muensingen.de. Dabei ist ein Fragebogen auszuf üllen, welcher zum Test mitgebracht werden muss.

An der Annahme (Station 1) wird eine Identitätskontrolle durchgeführt, dazu muss ein gültiges Ausweisdokument mitgebracht werden. Während des Aufenthaltes in der Halle ist entweder ein medizinischer Mundschutz oder eine FFP2-Maske zu tragen. Die Abstriche selbst werden an der Station 2 von DRK-Personal, welches zuvor ärztlich unterwiesen wurde, durchgeführt. Danach beginnt die 15-minütige Wartezeit in der Halle. Nach zirka. 15 Minuten wird das Ergebnis direkt der Testperson mitgeteilt und schriftlich ausgehändigt. Dieser Nachweis gilt 48 Stunden.

Im Falle eines positiven Tests

Sofern ein Proband positiv getestet wird, erhält er eine FFP2-Maske sowie ein Merkblatt mit den wichtigsten Regeln zum weiteren Verhalten. Zudem kann er mit dem positiven Testergebnis direkt zur PCR-Teststelle an der Kreuzeiche in Reutlingen gehen. Ergänzend werden vom DRK sämtliche relevanten Daten an das zuständige Gesundheitsamt übermittelt.