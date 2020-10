Vor 47 Jahren, im Frühjahr 1973, wurde das Terrassenfreibad in Münsingen eröffnet. Eine so kurze Badesaison wie 2020, die gerade mal ein Vierteljahr dauerte, gab es in den knapp fünf Jahrzehnten noch nie. Dennoch ist die Stadtverwaltung zufrieden: von Ende Juni bis Ende September wurden sage und...