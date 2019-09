Das PORT-Gesundheitszentrum Schwäbische Alb in Bernloch wird am Samstag mit einem Tag der offenen Tür eröffnet. Die Abkürzung PORT steht dabei für „Patientenorientierte Zentren zur Primär- und Langzeitversorgung“. Bei einem international besetzten Fachsymposium am Freitagnachmittag in den...