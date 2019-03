Ehestetten Symbolfarben für den Frühling

Ein Schwerpunkt der neuen Ausstellung von Gabriele Einstein in der Sphäre in Ehestetten sind Porträtbilder. © Foto: Ralf Ott

Ehestetten / Von Ralf Ott

Neue Ausstellung in der Galerie Sphäre in Ehestetten: Inhaberin Maria Tress zeigt ab dem heutigen Samstag Werke der in Bad Buchau lebenden und arbeitenden Künstlerin Gabriele Einstein. Die Vernissage beginnt um 15 Uhr. Einstein ist auf der Alb keine Unbekannte, waren in der Sphäre doch bereits im vergangenen Herbst eine Reihe ihrer Werke unter der Überschrift „Rote Bilder“ zu sehen. Die Künstlerin hat mit der Galerie Heike Schumacher aus Überlingen in der vergangenen Woche erstmals fünf ihrer Werke auf der art Karlsruhe gezeigt. „Das war wirklich sehr beeindruckend“, berichtet die Künstlerin im Gespräch mit unserer Zeitung. Und erfolgreich obendrein, immerhin drei Bilder wurden von ihr verkauft, für eine weitere Arbeit gibt es einen konkreten Interessenten.

Bei den nun ausgewählten Arbeiten handelt es sich thematisch um „Gelbe Bilder“ und so lautet auch der Titel der Ausstellung. In den Räumen der Sphäre wird Einstein Stilleben, Porträts und abstrakte Werke zeigen. „Helle und freundliche Farben dominieren“. Für sie symbolisieren diese auch den herannahenden Frühling.

Ein Schwerpunkt liegt auf Porträtbildern. „Ich habe 2005 damit begonnen, etwa zwei bis drei solcher Bilder entstehen pro Jahr“. Sie arbeitet daran parallel zu anderen Werken. Wenn ein Bild eine bestimmte Stufe erreicht hat, arbeitet sie zunächst an einem anderen weiter. „Ich brauche den Abstand, um zu sehen, ob es Schwachstellen hat“. Und: „Ich möchte mit meinen Porträts zeigen, was in der Person steckt“, erzählt sie. Das betrifft auch die Selbstkritik, die ihrer Einschätzung nach bei vielen Frauen zu stark ausgeprägt ist. An das Ergebnis stellt sie hohe Ansprüche: „Der Gesichtsausdruck meiner Personen muss für mich immer hundertprozentig stimmig sein“, berichtet sie. Immer wieder stellt sie Schwankungen fest, sie entdeckt Farbtöne oder Schattierungen, die ihr nicht mehr gefallen und verwirft dann zuvor gemalte Details, um den Ausdruck zu korrigieren. Erst wenn ein Gesicht über einen längeren Zeitraum für sie vollkommen ist, bleibt es bestehen. So hat sie letztlich an dem im Eingangsbereich ausgestellten großen Porträt über einen Zeitraum von zwei bis drei Jahren hinweg gearbeitet.

Bei ihren abstrakten Bildern beziehungsweise „informellen Arbeiten“ steht die Spannung zwischen Farben und Formen im Fokus: „Flächen und Linien müssen korrespondieren“. Eine Sonderstatus nehmen die kleinformatigen „fröhlichen Frauenbilder“ ein, die in Ehestetten ebenfalls zu sehen sein werden.

Bei der Vernissage am heutigen Samstag, 2. März, um 15 Uhr, wird Einstein über ihr künstlerische Werk berichten und ein Werkstattgespräch mit Maria Tress führen. Für Musik sorgt Mira Uhde an der Violine.

Info Die Ausstellung „Gelbe Bilder“ ist in der Sphäre in Ehestetten bis zum 26. Mai zu sehen. Öffnungszeiten: Samstag, Sonntag und an Feiertagen von 14 bis 18 Uhr. Bei Veranstaltungen ist länger geöffnet, wochentags nach Vereinbarung.