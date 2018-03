Vereine SV Bremelau Hauptversammlung mit Ehrungen

Bremelau / swp

Kürzlich fand die Hauptversammlung des Sportvereins Bremelau statt. Der Vorsitzende Josef Leicht konnte 49 Mitglieder begrüßen und über ein erfolgreiches Jahr berichten, und das sowohl im wirtschaftlichen wie im sportlichen Bereich.

Die aktiven Fußballer der 1. Mannschaft konnten in der abgelaufenen Saison in der Kreisliga A in der Rückrunde den Klassenerhalt mit einem 10. Platz sichern. Die 2. Mannschaft belegte einen guten 8. Platz in der Kreisliga C. Momentan befinden sich die aktiven Mannschaften unter Trainer Josef Leicht in der Vorbereitung auf die Rückrunde. Dabei wurde das Hallenstadtpokalturnier in Münsingen gewonnen.

Sieg beim Stadtpokalturnier

Im Jugendbereich spielen derzeit 21 Spieler aus Bremelau in der Spielgemeinschaft mit Mehrstetten, Apfelstetten und Granheim. Dabei sind alle Altersklassen von den Bambinis bis zur A-Jugend besetzt. Die D-Jugend gewann in der vergangenen Saison den Meistertitel. Die AH-Fußballer unterstrichen wieder ihre tolle Kameradschaft und Geselligkeit bei ihren Aktivitäten.

Die diesjährigen Bezirksmeisterschaften im Langlauf in Bremelau wurden bei sehr guten äußeren Bedingungen und vielen Zuschauern wieder zu einem absoluten Highlight.

Aushängeschild der Skiabteilung ist Pia Fink, deren Auftritte diesen Winter sogar im Fernsehen mitverfolgt werden konnten, da sie erstmals im Weltcup starten durfte und auch Weltcuppunkte sammelte. Bei der U-23 WM erzielte sie zwei 4. Plätze direkt hinter Athletinnen, die bei Olympia in Pyeongchang starke Leistungen zeigten.

Katja Mettang und Isabell Hagmaier erreichten bei den Baden-Württembergischen und Schwäbischen Meisterschaften jeweils vordere Plätze.

Im wirtschaftlichen Bereich war das Herbstfest wieder ein großer Erfolg. Die traditionelle Weihnachtsfeier war wieder gut besucht und die anschließenden drei Theatervorstellungen waren restlos ausverkauft.

Josef Leicht bedankte sich bei allen Sponsoren, Trainern, Abteilungsleitern, Aktiven, Betreuern, Helfern und allen, die sich in irgendeiner Weise mit dem Sportverein verbunden fühlen.

Schriftführer Stefan Riedle berichtete über die positive Entwicklung der Anzahl der Mitglieder des Vereins. Diese stieg im vergangenen Jahr auf 347 Mitglieder an. Er warf einen Blick zurück auf den vergangenen, zweitägigen Vereinsausflug, der mit dem Zug nach Augsburg führte.

Über ein wirtschaftlich gutes Ergebnis informierte Kassier Albert Ziegler die Versammlung. Die Kassenprüfer Olaf Brenner und Max Erzberger bescheinigten ihm eine vorbildliche Kassenführung und schlugen deshalb der Versammlung die Entlastung der Vorstandschaft vor. Ortsvorsteher Wolfgang Brunner führte die Entlastung der gesamten Vorstandschaft durch, die einstimmig ausfiel. Anschließend berichtete David Leicht von der Abteilung Fußball. Fabian Franz (Jugendfußball) und Andreas Scheu (Ski/Breitensport) berichteten ebenfalls aus ihren Abteilungen über deren sportlichen und geselligen Aktivitäten. Anschließend wurden die vereinsinternen Ehrungen durchgeführt.

Zum Abschluss der Versammlung veranschaulichte Josef Leicht die Thematik der Fußball-Trainerausbildung von der Trainer C-Lizenz bis zum Fußball-Lehrer, um Neueinsteiger für den Jugendbereich zu gewinnen.