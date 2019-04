Die Idee ist da, der Platz ebenfalls, auch Interessenten gibt es schon für ein „Wohn- und Geschäftshaus Pfronstetten“, damit es im Ort wieder eine Nahversorger gibt. Das Gebäude könnte an der B 312 am Ortsende Richtung Tigerfeld gebaut werden: Grundfläche rund 150 Quadratmeter. Im Erdgeschoss ließen sich Verkaufsräume schaffen, im Ober- und Dachgeschoss Wohnungen und /oder Büros, Praxen.

Für die Nahversorgung

Angedacht, erklärte Bürgermeister Reinhold Teufel in der Sitzung am Mittwochabend, ist, „das Gebäude in Sondereigentumsflächen aufzuteilen“. Die Gemeinde würde das Erdgeschoss als Eigentümer übernehmen, „da wir diese Lücke in der örtlichen Infrastruktur nicht tatenlos hinnehmen möchten“. Der Rest des Hauses könnte zum Beispiel als Eigentumswohnungen vergeben werden.

