Oberstetten Stimmgewaltig, harmonisch und sehr ausdrucksstark

Oberstetten / Maria Bloching

Ihr traditionelles Adventskonzert stellten die Sänger unter das Motto „Im Anfang war das Wort“. Es bot ihnen eine hervorragende Möglichkeit, die Weihnachtsgeschichte auf musikalisch schönste Weise zu interpretieren. Stimmgewaltig, überaus harmonisch und ausdrucksstark zogen die beiden Männerchöre „Sängerrunde“ und „hatmanntöne“ unter der Leitung von Bärbel Haarmann-Thiemann sowohl mit ihren Einzelvorträgen als auch im gemeinsamen Vokalensemble die begeisterten Zuhörer in ihren Bann.

Klare, helle Tenöre und tiefe, sonore Bässe entfalteten sich grandios in der neu renovierten Kirche, sie sprachen die Seele an und sorgten für ein bewegendes Hörerlebnis. Ihr Gesang wirkte mitten in der geschäftigen Vorweihnachtszeit lindernd und bescherte den Besuchern eine wohltuende Atempause. Das sorgfältig zusammengestellte Programm ließ mit anspruchsvollen Liedern die Weihnachtsgeschichte aus einem anderen Blick betrachten, durch den Applausverzicht zwischen den einzelnen Vorträgen konnten die eindringlichen Darbietungen wirkungsvoll nachhallen. „Im Anfang war das Wort“ – so beginnt das Evangelium nach Johannes, das sich wie ein roter Faden durch dieses Adventskonzert zog. Die Sängerrunde Hohenstein eröffnete diese musikalische Feierstunde mit „Hebe deine Augen auf zu den Bergen“ von Felix Mendelssohn-Bartholdy und verbreitete mit dem Spiritual „Gott gab sein Wort“ Zuversicht.

„Im Anfang war das Wort“ – auch bei der Verkündigung des Engels, der Maria die frohe Botschaft überbrachte. Diese wird besonders im Grundgebet der Katholiken „Gegrüßet seist du Maria“ deutlich, das nun äußerst eindrucksvoll nach einer südmährischen Volksweise gesungen wurde. Dem schloss sich der Marienlob „Sagt an, wer ist doch diese“ an. Wichtige Worte sind im Gebet als Antwort von Maria zu hören: „Mir geschehe nach deinem Wort“. Sie bringen im gemeinsam von Chöre und Publikum gesungenen vierstimmigen Kanon „Magnificat“ von Jaques Berthier die Freude über die bevorstehende Geburt zum Ausdruck.

Mit Worten kann gebetet und Gebete können gesungen werden. So wie in „Preghiera“ von Roberto Padoin oder „In kalter Zeit“ von Peter Reulein, das der junge Chor „hatmanntöne“ zum Besten gab. Dieser präsentierte sich auch im zutiefst ergreifenden „Prayer of the children“ von Kurt Bestor als stimmgewaltige Einheit mit ausgereiften Männerstimmen, die sich in den vergangenen Jahren seit Gründung des Chors hörbar und äußerst eindrucksvoll weiterentwickelt haben.

Engel spielen im Evangelium eine große Bedeutung. Wie sie als Boten Gottes fungieren, wird im traditionellen Lied „Vom Himmel hoch“ deutlich, mit dem die Sängerrunde sich unter die Hirtenschar begab.

Auch der Hirte Lippai konnte kaum glauben, dass ausgerechnet ihm die frohe Botschaft gelten sollte. Er wurde mit einem Augenzwinkern von Franz-Josef Jaudas im Tiroler Volkslied „Lippai, steh auf vom Schlaf“ gespielt und trat mit dem Chor in einen wunderschönen Dialog.

Gemeinsam stimmten Sängerrunde und hatmanntöne „Als ich bei den Schafen wacht“ an, bevor der junge Chor mit dem schwungvollen Christmas-Spiritual „Rise up, shepherd“ den Weg zur Krippe auf sich nahm. Dort angekommen, brachten die Sänger feinfühlig und dynamisch „Whisper! Whisper!“ von Jay Althouse zu Gehör und schlossen ihren Vortrag mit einer tollen Version des „Hallelujah“ von Leonard Cohen.

Zum krönenden Abschluss brachten alle 29 Sänger gemeinsam den Hymnus „Jauchzet, jauchzet dem Herrn“ von Friedrich Silcher zu Gehör und wurden mit tosendem Applaus belohnt.

Dieser galt auch dem Sprecher Gerhard Schmid sowie den beiden Flötistinnen Michaela Gahn und Alina Reinhardt, die mit Sonaten von Johann Mattheson dieses ohnehin schon grandiose Konzert auf wunderbare Weise bereicherten.