Hohenstein Stelldichein der Pioniere

Bernloch / Von Ralf Ott

Zahlreiche Gäste verfolgten gestern Mittag den offiziellen Spatenstich für das neue Gesundheitszentrum Schwäbische Alb, das im Finkenweg in Bernloch durch die Firma Schwörer Haus errichtet wird. „Wir senden ein wichtiges Signal aus“, sagte der Reutlinger Landrat Thomas Reumann, „da wir hier die Gesundheitsversorgung aus einem Guss auf den Weg bringen“. Er erinnerte an den Beginn der Kommunalen Gesundheitskonferenz vor neun Jahren, damals sei der Kreis neue und innovative Wege gegangen, um die medizinische Versorgung der Bevölkerung im ländlichen Raum auch künftig sicherzustellen. Die Menschen würden älter und gleichzeitig finde im Schnitt jeder zweite Hausarzt keinen Nachfolger.

Als Antwort darauf entstehe das Gesundheitszentrum, erläuterte der Landrat. Das PORT-Projekt (Patientenorientiertes Zentrum zur Primär- und Langzeitversorgung) wird durch die Robert Bosch Stiftung, die Gemeinde Hohenstein und den Landkreis gefördert. Das Konzept orientiert sich an den Bedürfnissen des Patienten und bietet neben der ärztlichen Versorgung eine Reihe unterschiedlicher Therapieangebote. Auch ein Pflegestützpunkt und die Sozialberatung sind hier beispielsweise untergebracht. Zudem sollen Vereine und Institutionen sowie Ehrenamtliche in die Arbeit eingebunden werden. „Wir müssen sektorenübergreifend und vernetzt denken“, sagte der Landrat. Er dankte dem Bauherren Johannes Schwörer für die innovative Umsetzung durch modular errichtete Gebäudeeinheiten, den Flying Spaces und vor allem für dessen Beharrlichkeit. „Hätten sie nicht so fest an das Projekt geglaubt und Steine aus dem Weg geräumt, stünden wir heute nicht hier“, unterstrich Reumann.

Auch der Hohensteiner Bürgermeister Jochen Zeller erinnerte an die zahlreiche Hürden, die überwunden werden mussten. „Es war ein steiniger Weg und daher ist der Spatenstich heute ein besonderer Tag“. Die Gemeinde stufe die Gesundheitsversorgung als Teil der kommunalen Daseinsvorsorge ein und stelle sich ihrer Verantwortung, betonte Zeller und lobte den Gemeinderat für dessen „mutige Entscheidungen“. Das Gesundheitszentrum sei Gesprächsthema, es bewege die Menschen. „Wir sind jetzt froh, das Etappenziel erreicht zu haben“, freute sich Zeller. Die Verknüpfung von Professionalität und Ehrenamt sei die richtige Formel für eine Sicherstellung der medizinischen Versorgung vor dem Hintergrund des demographischen Wandels.

Ein „Meilenstein auf dem Weg zum Gesundheitszentrum“ ist erreicht, sagte Bettina Tef, die bei der Robert Bosch Stiftung für PORT-Projekte zuständig ist. Mit diesem Ansatz will die Stiftung konkrete Impulse für die Weiterentwicklung des Gesundheitswesens leisten, erläuterte sie. Es sei höchste Zeit, vor dem Hintergrund des demographischen Wandels den „Primärkontakt“ der Menschen zur medizinischen Versorgung anders zu gestalten. Die Menschen werden älter und die Zahl chronisch Kranker wachse, während es immer weniger Fachkräfte gebe. Ein PORT-Zentrum kümmere sich ganzheitlich um den Patienten, während heute jeder selbst nach den benötigten Ärzten suchen müsse. Teams aus unterschiedlichsten Bereichen arbeiten zusammen. Es sei erwiesen, dass ein gutes Angebot im Bereich der Primärversorgung positiv auf den Patienten wirke und auch die Lebenserwartung und -qualität von chronisch Kranken steige. „Wer chronisch krank ist muss ja nicht unbedingt jedes Mal mit dem Arzt sprechen“, so Tef. Die Ausschreibung der Stiftung habe sich bewusst an „Pioniere“ gerichtet. „Davon haben sich hier viele zusammengefunden“.

Unternehmenschef Johannes Schwörer erinnerte an das Credo des Firmengründers Hans Schwörer: „Eine Innovation besteht aus der Idee, dem Handeln und dem Vermarkten“. Jetzt werde mit dem Gesundheitszentrum der zweite Schritt umgesetzt. „Wir haben Erfolg, wenn die Patienten sich gut betreut fühlen und die Mitarbeiter dort als Fazit ziehen, gemeinsam zu arbeiten sei besser als allein“. Er hoffe, dass Vertreter vieler Kommunen das Gesundheitszentrum auf der Alb als Beispiel für ein wegweisendes Projekt besichtigen werden, um weitere solche Zentren zu schaffen.