Die Industrie- und Handelskammer Reutlingen kritisiert die Pläne der Gemeinde Sonnenbühl, den Gewerbesteuerhebesatz zu erhöhen. „Die Unternehmen stehen wegen der Pandemie enorm unter Druck. Da ist eine Steuererhöhung das falsche Signal“, sagt IHK-Hauptgeschäftsführer Dr. Wolfgang Epp. Die Gemeinde Sonnenbühl will den Gewerbesteuerhebesatz nach IHK-Informationen auf 340 erhöhen, um künftig von Zuweisungen aus dem Ausgleichsstock des Landes profitieren zu können – hierfür müssen die Gemeinden nachweisen, zunächst alle eigenen Finanzquellen in hinreichendem Maße ausgeschöpft zu haben. Die IHK bittet nachdrücklich, im Vorfeld solcher Entscheidungen die Wirtschaft zu informieren und entsprechend einzubinden. „Jede Gewerbesteuererhöhung kann weitreichende Folgen für Investitionsentscheidungen von Unternehmen vor Ort haben“, so Epp. „Den Unternehmen muss erklärt werden, wofür mögliche höhere Gewerbesteuereinnahmen ausgegeben werden sollen und wie letztendlich die Wirtschaft mit ihren Mitarbeitern und der Standort davon profitieren.“