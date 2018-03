ELR-Programm Startschuss für viele Projekte

Landkreis / ab/kü

Zwölf Kommunen im Landkreis Reutlingen erhalten zur Unterstützung von Wohnbauprojekten sowie Projekten zur Innenentwicklung der Städte und Gemeinden etwas mehr als zwei Millionen Euro vom Land. Gefördert werden beispielsweise in Steingebronn die grundlegende Sanierung des Backhauses im Ortskern, in Grabenstetten ein Projekt zur Ausarbeitung von Quartierskonzepten zur innerörtlichen Aktivierung, in Steinhilben ein Treffpunkt für verschiedene Generationen und in Kohlstetten die innerörtliche Platzgestaltung zur Verbesserung des Wohnumfelds, erklärt der grüne Abgeordnete Thomas Poreski. Die Landesregierung habe das Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) noch einmal um fünf Millionen Euro aufgestockt. Grün-Schwarz fördere insbesondere Innenentwicklung und Wohnraum. Poreski: „Wir wollen, dass unsere Ortskerne lebenswert bleiben. Wir wollen wohnortnahe Versorgung, wohnortnahes Arbeiten und einen attraktiven öffentlichen Nahverkehr.“

Wie schon in den vergangenen Jahren übersteigen die Förderanträge das mit der Rekordsumme von 67 Millionen Euro ausgestattete Förderprogramm des Landes bei Weitem. Besonders erfreulich, so der Wahlkreisabgeordnete Karl-Wilhelm Röhm (CDU), sei die Förderung mehrerer innovativer, leistungsfähiger Betriebe im Wahlkreis.

Diese Komponente der Förderung wird auch vom Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz betont. Für die Lebens- und Wohnqualität in ländlichen Gemeinden sind ortsnahe Arbeitsplätze, wie sie Handwerksbetriebe und kleinere Unternehmen bieten, ein sehr wichtiger Aspekt. Mit den ausgeschütteten Fördermitteln wird ein beträchtliches Investitionsvolumen angestoßen, das den ländlichen Raum nachhaltig stärkt und entscheidend zur regionalen Wertschöpfung beiträgt. Auch jungen Menschen und Familien wird mit diesen auch vom Land unterstützten Investitionen die Entscheidung für einen Wohnort auf dem Land leichter fallen.

In den Landkreis Reutlingen geht eine Gesamtfördersumme in Höhe von 2 080 635 Euro. Die Gemeinde Großengstingen erhält für sieben Projekte Mittel in Höhe von knapp 390 000 Euro. Größtes Projekt mit 200 000 Euro ist die Beck Federnfabrik auf der Haid. 146 000 Euro gehen nach Gomadingen, 126 000 Euro davon sind für das Gästehaus im Gestütshof. Grabenstetten erhält fast 318 000 Euro für neun Projekte, 200 000 Euro davon sind für den Erweiterungsbau beim Ochsenbeck. 100 000 Euro erhält Hohenstein für zwei Vorhaben. Ebenfalls zwei Projekte in Mehrstetten werden mit knapp 46 000 Euro gefördert.

Sieben Projekte hat Münsingen angemeldet, dafür gibt es fast 200 000 Euro. Das größte Vorhaben ist der Umbau des Dorfgemeinschaftshauses/Kindergarten in Trailfingen. Hier betragen die Fördergelder 91 080 Euro. Pfronstetten erhält für zwei innerörtliche Projekte 25 730 Euro. 27 500 Euro gehen für zwei Vorhaben nach Sonnenbühl. Römerstein erhält eine Fördersumme von 140 000 Euro für fünf Maßnahmen. Sieben Projekte werden in St. Johann unterstützt. Dabei beträgt die Fördersumme fast 274 000 Euro. Das größte Projekt ist die Flomax Naturmode Gewerbehalle. Dafür gibt es Mittel in Höhe von fast 109 000 Euro. Zwiefalten bekommt für zwei Projekte Fördermittel von 74 560 Euro. Schließlich gehen noch Mittel für vier Projekte nach Trochtelfingen. Hier beträgt die Fördersumme fast 294 000 Euro. Das größte Projekt mit einer Fördersumme von knapp 184 000 Euro ist die Klingenstein-Erweiterung.