Mit einem vielfältigen Informations- und Unterhaltungsangebot präsentiert sich die Firma SchwörerHaus am morgigen Sonntag, 5. Mai, von 10 bis 17 Uhr bei ihrem Erlebnistag unter der Überschrift „Schön. Gesund. Bezahlbar“. Die Besucher können im Musterhauszentrum eine neu errichtete zweistöckige Stadtvilla besichtigen – ausgestattet mit passgenau in der firmeneigenen Design-Schreinerei hergestellten Möbeln. Ebenfalls erstmals besichtigt werden kann die neue Produktionshalle in deren Bau die Firma SchwörerHaus an ihrem zentralen Standort elf Millionen Euro investiert hat. Dort werden künftig die Flying Spaces – also kompakte Modulhäuser – in den unterschiedlichsten Varianten hergestellt. Darüber hinaus beherbergt die 140 mal 40 Meter große Halle eine komplette Fertigungslinie für die Deckenteilproduktion aller Fertighäuser.

Mehr lesen sie in unseren ABO-Ausgaben.