Schöner kann ein Blasorchester sein Jubiläum gar nicht feiern, als auf diese Weise: Die Stadtkapelle Münsingen hat am Samstagabend alle anderen Musikkapellen im Stadtgebiet – Böttingen, Magolsheim und Rietheim – zum gemeinsamen Konzert geladen und bot damit den rund 500 Open-Air-Besuchern ein grandioses Musikerlebnis.

Unter freiem Himmel begeisterten die unterschiedlichen Orchester sowohl mit ihren getrennten Darbietungen, ganz besonders aber zum krönenden Abschluss im Massenchor, in dem sie ein voluminöses Klangfeuerwerk zündeten, das die laue Sommernacht erhellte. „Das könnte es öfters geben“, waren sich die beeindruckten Zuhörer einig.

Schon 2003 traten die vier Kapellen bei einem Adventskonzert gemeinsam auf. Jetzt demonstrierten sie erneut, welch unverzichtbares Kulturgut die Blasmusik für das gesellschaftliche Leben ist. 160 Jahre lang wird es von der Stadtkapelle Münsingen zwischenzeitlich mit großem Engagement und hohem musikalischen Niveau gepflegt – für Bürgermeister Mike Münzing Grund genug, im Namen der ganzen Bevölkerung Dank zu sagen. „Dank für die vergangenen 160 Jahre, in denen Freude, aber auch Begleitung in weniger schönen Momenten geschenkt wurde“.

Seit Ende des Zweiten Weltkrieges wurde die Stadtkapelle erst von vier Dirigenten geleitet. Für Münzing „ein Zeichen für Kameradschaft und Qualität innerhalb des Orchesters“. Es gäbe keinerlei Alternative in der Gesamtstadt zu dieser Musik, in der sich mehrere Generationen zusammenfinden, um selbst Freude zu haben und anderen Freude zu bereiten. „Musik vertreibt dunkle Wolken und schlechte Gedanken. Sie macht Leute fröhlich und lässt alle Laster vergessen“, zitierte er Martin Luther.

Der Bürgermeister lobte ebenso wie Helmut Vöhringer, Vorsitzender des Blasmusikverbandes Neckar-Alb, die hervorragende Jugendarbeit bei der Stadtkapelle Münsingen, die mit zu den ältesten Mitgliedsvereinen des Blasmusikverbandes zählt. Vöhringer hob die große Bedeutung und die Tradition dieses Vereins hervor, der sich „fundamental“ entwickelt habe. Dieses 160-jährige Jubiläum biete eine gute Gelegenheit, einen Blick zurückzuwerfen auf die Geschichte der Stadtkapelle, die Lob und Anerkennung verdiene. „Sie hat die Geschichte in Münsingen mitgeprägt und die Tradition der Blasmusik stetig weitergeführt“, so Vöhringer. Jetzt sei aber auch ein guter Zeitpunkt, nach vorne zu schauen. „Die Stadtkapelle hat die Jugendarbeit als ihr Fundament erkannt und die Initiative ergriffen. Sie geht neue Wege und sichert sich somit ihre Zukunft“.

Dass es musikalisch sehr gut aufgestellt ist, bewies das Jubiläumsorchester unter der Leitung von Berthold Loritz mit einem Querschnitt aus konzertanter, moderner und traditioneller Blasmusik. Mit „Tattoo on Stage“ und dem Swing-Marsch „Winner Valley“ von Christoph Walter, mit „Spirit of Life“ von Johan Nijs, „Liverpool Sound Collection“ von Toshihiko Sahashi und dem Marsch „Wind for Winds“ von Shin´ya Takahashi beeindruckten die Musikerinnen und Musiker ihr Publikum und eröffneten dieses Vier-Kapellen-Konzert auf hohem Niveau.

Sowohl die Musikkapelle Rietheim unter der Leitung von Sandra Bajraktaraj, der Musikverein Magolsheim unter der Leitung von Sascha Kohl und die Musikkapelle Böttingen unter der Leitung von Hermann Hilsenbeck, unterhielten mit zahlreichen Stücken vorzüglich und zeigten die Vielseitigkeit der Blasmusik auf.

Helmut Hofmann, Vorsitzender der Stadtkapelle Münsingen, ging kurz auf die Geschichte der Stadtkapelle ein, die 1859 ihren offiziellen Anfang nahm. Aus einem Gemeinderatsprotokoll ist zu lesen, dass sich „eine Gesellschaft jüngerer Leute zur Gründung einer Musikgesellschaft zusammengetan und Instrumente angekauft“ habe. Sie würden sich nun viel Mühe geben etwas zu leisten.

Start mit 27 Mitgliedern

Auf Drängen von Bürgermeister Heinz Kälberer gründete die Stadtkapelle 1974 den Verein mit 27 Mitgliedern. Heute gehören ihr 120 aktive und fördernde Mitglieder an. Wie schön sie klingt und welchen kulturellen Beitrag sie ebenso wie die drei anderen Musikkapellen im Stadtgebiet Münsingen leistet, wurde im Rahmen dieses Open-Air-Konzertes deutlich. In festliches Licht getaucht trugen sie alle gemeinsam mit den Stücken „Fanfare for a Ceremonial“ von Michael Geisler, „Music Forever“ und „Celtic Crest“ von Christoph Walter auf und vor der Rathausbühne zu einem grandiosen Höhepunkt des Konzerts bei, das hoffentlich in baldiger Zukunft eine Wiederholung finden wird.