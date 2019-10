Eine Woche noch, dann läuft die Frist für den gemeinsamen Fotowettbewerb von Stadtbücherei und ALB BOTE aus: Am 20. Oktober ist Einsendeschluss für Bilder zum Thema „Gartenecken“.

Eine Jury entscheidet

Die bisherigen Beiträge hängen bereits mit Nummern versehen in der Stadtbücherei. Denn diesmal können auch die Leser abstimmen, welches für sie das schönste Foto ist. Dafür stehen Zettel und eine Box bereit.

Eine Jury entscheidet dann, welche zehn Einsendungen Preise bekommen: 1. Preis: Wertkarte 50 Euro für den Eintritt in die Münsinger Bäder, 2. Preis: Zwei Eintrittskarten ins Sternberghallenbad und in die Sauna, 3. Preis: Jahresgebühr für die Stadtbücherei, 4. und 5. Preis: Je ein Münsinger Einkaufsgutschein im Wert von zehn Euro, 6.-10. Preis: Je ein Buch, beziehungsweise Hörbuch.

Vorbeibringen oder mailen

Die Fotos kann man direkt in der Stadtbücherei vorbeibringen oder sie an alb-bote.redaktion@swp.de, Stichwort Fotowettbewerb, mailen. Wir drucken sie aus und hängen sie in der Bibliothek auf. Bitte Name, Adresse und Telefonnummer sowie Kurznotiz, wo das Foto aufgenommen wurde, nicht vergessen.

