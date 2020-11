Sie sind vielfältig die „Regionalen Entdeckungen“, die unsere Leser machen, und zum gemeinsamen Fotowettbewerb von Stadtbücherei Münsingen und Alb Bote einschicken. Zum Beispiel die von Anna Elli Vogel: „Sieht aus wie eine Giraffe“, schreibt sie über ihre Entdeckung auf einem Spaziergang beim unteren Lindenhof (siehe Foto).

Jetzt geht der Wettbewerb in den Endspurt. Nur noch bis Montag, 30. November kann man mitmachen. Seine Fotos schickt man an alb-bote.redaktion@swp.de . Wir drucken sie aus und hängen sie an Stellwänden im Foyer der Zehntscheuer auf. Bitte Name, Adresse und Telefonnummer sowie Kurznotiz, wo das Motiv aufgenommen wurde, nicht vergessen. Wer keine Mail zur Verfügung hat, kann sein Wettbewerbsfoto auch direkt in der Stadtbücherei in der Zehntscheuer abgegeben. Dort gelten natürlich die üblichen Hygienebestimmungen.