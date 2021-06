Riedlingen hat ein Saatkrähen-Problem. Mehr als 60 Nester wurden vorwiegend in Eschen neben der Sankt Gerhard-Schule gezählt. Über 30 sind es auf dem Areal bei der Grundschule bis zum Steinbruch an der Zwiefalter Straße, hier auch auf hohen Bäumen in Privatgärten. Bürgermeister Marcus Schafft...