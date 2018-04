Städtepartnerschaft Sporttag, Feste und Budapest

Münsingen / ab

Vom 17. bis 21. August wird in Ungarn das 25-jährige Bestehen der Partnerschaft zwischen Mezöberény und Münsingen gefeiert. Das geschieht im Rahmen der „Berenyer Tage“. Dazu treffen sich dort rund um den ungarischen Nationalfeiertag am 20. August, 13 Gemeinden, deren Namen alle auf „berény“ enden.

Groß ist die Delegation von der Alb noch nicht: Neben verschiedenen Münsingern, die sich im eigenen Wagen auf nach Ungarn machen, fährt auch ein Bus mit der Jugendfeuerwehr. Dort gibt es noch freie Plätze.

Zum Programm in Mezöberény gehört neben der Teilnahme an verschiedenen Veranstaltungen und Ausflügen auch ein Sporttag. Außerdem macht der Münsinger Bus auf der Rückreise am 21. August einen Stopp in Budapest. Es gibt Gelegenheit, die Hauptstadt zu besichtigen.

Info und Anmeldung bei Rebecca Hummel: Rebecca.hummel@muensingen.de oder Telefon (0 73 81) 182-168.