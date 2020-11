Der Deutsche Turner-Bund machte viel Werbung für seinen Tag des Kinderturnens: „Wir sehen es aber als unsere Pflicht an, uns für die Bewegungsförderung von allen Kindern gerade in diesen schweren Zeiten einzusetzen. Denn Kinder sind die großen Verlierer der Pandemie. Wir möchten uns daher weiter gemeinsam mit Ihnen für die Wichtigkeit der Bewegungsförderung unserer Kinder stark machen. Der Tag des Kinderturnens findet statt – aber auf unterschiedlich Art und Weise!“ So schrieb der DTB auf seiner Homepage – und der TSV Mägerkingen beherzigte diesen Aufruf des Sportverbandes.

Es gab im Vorfeld viel zu überlegen, wie der Tag des Kinderturnen 2020 beim TSV Mägerkingen über die Bühne gehen könnte. Gegenüber den Jahren 2018 (Kinderturnabzeichen für Alle) und 2019 (Motoriktest im Rahmen der Turnbeutelbande) standen die Schulturnhalle Mägerkingen und der Therapieraum der Grundschule wegen Corona nicht zur Verfügung. Der aktuelle Lockdown ab Anfang November bereitete auch den Planungen für OutdoorAngebote auf dem Schulgelände beziehungsweise dem Sportgelände Dölle ein Ende.

Kinderturn-ABC

Folgende Lösung wurde gefunden: Auf der Vereinshomepage wurde ein Kinderturn-ABC (gemeinsam ausgearbeitet vom Badischen und Schwäbischen Turnerbund) veröffentlicht. Als Alternative für Draußen wurden über das Wochenende rund um den Lauchertsee einige Bewegungsaufgaben platziert. Stationen an beiden Kinderspielplätzen und des Bewegungsparcours waren Teil der sportlichen Lauchertseeumrundung. Auf einem Bein hüpfen und Hampelmann lauteten unter anderem weitere Bewegungsaufgaben. Die Kinderturnmaskottchen Muck und Minchen (Baden) und Turni (Schwaben) begleiteten die Kinder. Alle Aufgaben konnten problemlos im Rahmen der gültigen Corona Vorgaben Einzeln, in Zweiergruppen oder mit Familienmitgliedern absolviert werden.

Wie viele Kinder und Erwachsene sich am Lauchertsee von den einzelnen Stationen zu sportlicher Aktivität motivieren ließen ist nicht bekannt. Auf jeden Fall erlebte das Lauchertseegelände über das Wochenende einen großen Ansturm.