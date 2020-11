Der Jugendclub im Schützenhaus in Buttenhausen ist am 2. November durch einen Brandanschlag zerstört worden (wir haben berichtet). Es wurde niemand verletzt, das Gebäude allerding schwer beschädigt. Der Sachschaden liegt bei rund 60 000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Außerdem ist für Hinwiese eine Belohnung bis zu 3000 Euro ausgesetzt.

In den vergangenen Monaten haben viel Helfer unzählige Stunden in die Renovierung des Jugendclubs investiert. Bürgermeister Mike Münzing und Ortsvorstehrein Sybille Hölz bitten deshalb die Bevölkerung um Spenden für den Wiederaufbau: „Nachdem bereits vor zwei Jahren der Bauwagen des Jugendclubs in Buttenhausen durch Brandstiftung zerstört wurde, wurde das alte Schützenhaus liebevoll und mit großem Einsatz ausgebaut. Nicht zuletzt deshalb verurteilen wir diese Tat. Es wurde nicht nur ein wichtiger Treffpunkt in Buttenhausen zerstört – der Anschlag richtet sich gegen die gesamte Stadtgesellschaft, die sich mit großem Einsatz an unterschiedlichen Stelle zum Wohle aller einbringt.

Für Buttenhausen und vor allem für den Jugendclub heißt es nun einmal mehr die Ärmel hochzukrempeln und etwas Neues zu schaffen. Wir sind fest davon überzeugt, dass es viele Helferinnen und Helfer geben wird, die sich durch einen so feigen Anschlag nicht von ihrem Ziel, einen Ort der Begegnung zu schaffen, abbringen lassen. Es würde uns sehr freuen, wenn der Jugendclub Buttenhausen dabei auch auf Ihre Unterstützung bauen könnte. Auch wenn viele Arbeiten ehrenamtlich geschafft werden können, so sind auch finanzielle Mittel für den Wiederaufbau notwendig. Wir hoffen auf Solidarität aus der Bevölkerung, um den jungen Menschen zum einen wieder eine Perspektive für „ihren“ Club geben zu können und ihnen andererseits vor Augen zu führen, dass eine starke Solidargemeinschaft die Basis unserer Stadtgemeinschaft ist.“

Info Spenden bitte auf das Konto der Stadtverwaltung Münsingen bei der Kreissparkasse Reutlingen (IBAN DE36 6405 0000 0001 0017 54) .