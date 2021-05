Während im Hintergrund ein Bagger seine Schaufel-Zähne in den Erdboden setzte, gab es am Dienstagvormittag am Rande des Geländes den traditionellen ersten Spatenstich für das neue Pflegeheim der Sankt Elisabeth gGmbH auf dem Krankenhaus-Gelände in Riedlingen.

Für Vorstand Matthias Ruf war diese...