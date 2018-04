Alenberghalle Sound perfekt auf die Zuhörer zugeschnitten

Münsingen / Sabine Zeller-Rauscher

Aus dem Schulleben des Münsinger Gymnasiums ist sie längst nicht mehr wegzudenken, die Bigband, die den Zuhörern nicht nur durchaus anspruchsvolle Unterhaltung bot, sondern auch deutlich aufzeigte, welch festes Bindeglied die Musik darstellen kann.

So halten ehemalige Schüler wie Adrian Attinger, Elias Greve und Frieder Wiedemann, auch jetzt noch ihrer alten Band die Treue, obwohl die jungen Männer seit Jahren ihr Abitur in der Tasche haben. Eine schöne Tatsache, die beim Konzert einen großen Sonderapplaus verdiente. Apropos Applaus. Mit dem wurde bei der Musikaufführung übrigens nicht gespart. War es der Band doch gelungen, die Zuhörer ruckzuck in ihren Bann zu ziehen. Klassische Beatles-Ohrwürmer wie „Hey Jude“ (Solisten Johannes Schindler und Naomi Mädicke) und „Yesterday“ (Solisten Adrian Attinger und Elisas Greve), oder der wohl unsterbliche Rockklassiker „Smoke on the Water“ (Solisten Jens Wezel, Johannes Schinlder, Naomi Mädicke und Joachim Heinzelmann), des Deep-Purple Gitarristen und Songwriters Ritchie Blackmore trafen genau den Geschmack der Zuhörer.

Vorbereitet haben sich die Jugendlichen das ganze Jahr über immer wieder bei den Montags-Bandproben. Explizit fürs Konzert an der Landesakademie in Ochsenhausen, welche sie zwei Tage zuvor besuchten, um alles einzustudieren. Dass der erst 12-Jährige Pascal Stier, der erst seit fünf Wochen Bigbandmitglied ist, sich spontan getraut hat, mit den alten Hasen nach Ochsenhausen zu fahren, erfuhr einen ganz besonderen Applaus. Und dass sich der Youngster dabei wacker geschlagen hat, erfuhren die Konzertbesucher von Katharina Ziesmann, die zusammen mit Naomi Mädicke durchs Programm führte.

Gegen Ende des Konzertes zeigte sich wie jedes Jahr aufs Neue, ein besonders emotionales Bild, auf welches die Bandmitglieder, allen voran Helma Hinger, die Leiterin der Band blickten. Zum einen freuen sich natürlich alle für jeden Abiturienten, dem mit dem Abi in der Tasche der Weg in die Zukunft ein Stück weit geebnet wurde, zum anderen ist allen aber auch bewusst, dass es heißt Abschied zu nehmen. Von Klasse Fünf bis Klasse 12 haben Johannes Schindler und Simon Daigler zur Stange gehalten. Keine Selbstverständlichkeit für all diejenigen, die wissen, welcher Zeitaufwand dahinter steckte.

Emotionaler Applaus gab es auch für Naomi Mädicke und Johannes Pfleiderer, die sich vier und zwei Jahre in der Band eingebracht haben und jetzt verabschiedet wurden.