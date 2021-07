Der Strohhut hängt am Türpfosten – gerade so, als wäre der Bauer eben vom Feld zum Vesper nach Hause gekommen. An den Fenstern stehen Kräutertöpfe, das Bett ist aufgeschüttelt. In der Speisekammer reiht sich Topf an Topf, das Waffeleisen auf dem Herd glänzt, kann jederzeit benutzt werden. Genau das war die Intention von Ingrid Hägele, die vor 42 Jahren zusammen mit ihrem Mann, Altbürgermeister Wilhelm Hägele, begonnen hat, das Bauernh...