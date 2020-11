Mit der Schließung von Betz Textil, gab es einen Leerstand mehr in der Münsinger Innenstadt. Damit ist seit Mitte Oktober Schluss. Wo einst Büstenhalter, Schlafanzüge oder Unterhosen ins günstig gelegene Ladengeschäft am Marktplatz 9 lockten, lockt jetzt „Shisha-Love“ mit einem Komplettangebot für Shisha-Freunde.

Die Wasserpfeifen aus dem Orient erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Kai Kleiß, Inhaber von Shisha-Love, hat dies längst erkannt und kann dies bestätigen. „Ich darf mich hier über Kundschaft von jung bis alt freuen“, freut es den aus Reutlingen-Mittelstadt kommenden Wahl-Mehrstetter, der in Münsinger Shishakreisen, kein Unbekannter ist.

Bereits im Jahr 2016 eröffnete Kleiß einen Shisha-Shop im Lichtensteinpark, den er bis 2018 betrieb. Nach der Schließung fand der Shisha-Spezialist in Auingen in im Gebäuder der Tankstelle Buss neue Räumlichkeiten. Shop und Bar, waren da zu finden. Zwischenzeitlich aus räumlichen Gründen nur noch die Bar. Kleiß schätzt jetzt die günstige Lage am Marktplatz unweit von Metzger und Bäcker. Auf die Frage, welcher Tabak aktuell der größte Hit ist, muss Kleiß nicht lange überlegen. „Ganz klar schwarze Traube“.