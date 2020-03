Im Stuttgarter Stadt Palais wurden am Donnerstag im festlichen Rahmen die besten Fertighäuser 2020 ausgezeichnet. Der Große Deutsche Fertighauspreis, ausgelobt vom Fachschriften-Verlag in Fellbach, zeichnet seit 2004 regelmäßig herausragende Wohngebäude in Holz-Fertigbauweise aus. Die „Oscars“ der Fertighausbranche wurden dieses Jahr von einer unabhängigen Fachjury in vier Kategorien verliehen: Smart Design, Universal Design, Green Design sowie Architectural Design. Insgesamt 68 Projekte in Holzfertigbauweise wurden dieses Jahr zum renommierten Wettbewerb eingereicht.

Das Fertighaus-Unternehmen Schwörer-Haus aus Oberstetten wurde in der Kategorie Green Design für das Musterhaus „FlyingSpace Werder“ ausgezeichnet. Das moderne Tiny House entstand in Kooperation mit dem Magazin Wohnidee, wurde zunächst 2018 im Rahmen der Internationalen Möbelmesse in Köln als Highlight präsentiert und trat dann seine Reise an den Bestimmungsort, den Musterhauspark Werder bei Berlin, an.

Dazu Diplom-Ingenieurin Isabell Passig in ihrer Laudatio: „Green, Nachhaltigkeit, Klimaschutz – das sind Begriffe, denen wir in diesen Zeiten ständig begegnen und die auch in gewisser Weise zum guten Ton gehören. Aber was verbirgt sich eigentlich genau an Fragestellungen und Anforderungen dahinter, wenn wir ans Bauen denken? Neben einem geringen Energieverbrauch muss ein nachhaltiges Gebäude nach Definition der nationalen Zertifizierungssysteme ökologische, ökonomische, sozio-kulturelle und funktionale Qualitäten aufweisen.“ Und weiter: „Das Flying-Space Konzept von Schwörer ist die Antwort auf veränderte gesellschaftliche Rahmenbedingungen, es schützt die Umwelt, indem es auf einer Wohnfläche von rund 50 Quadratmetern für zwei Personen das Wesentliche bereitstellt. Weniger kann mehr sein. Geringes Bauvolumen bedeutet geringer Ressourcenverbrauch, Einsatz von zertifiziertem Holz, hohe Bauqualität, keine Flächenversiegelung durch die Montage auf Punktfundamenten, ein hohes Maß an Wohnqualität durch geschickte, multifunktionale Grundrissplanung, eine minimierte energiesparende Haustechnik mit kontrollierter Lüftung mit Wärmerückgewinnung.“

Materialien allesamt geprüft

Alle Materialien und Farben sind auf ihre Wohngesundheit geprüft. Die Raumluft wurde nach dem Innenausbau im Praxistest gemessen und vom Sentinel-Haus-Institut als gesundheitsgeprüft bestätigt. Es werden regionale Baustoffe und ausschließlich zertifiziertes Holz verwendet. Weitere wichtige Punkte für die Auszeichnung des Minihauses sind die modulare Bauweise, die sich besonders zur Nachverdichtung, zur Bestandserweiterung und zur Aufstockung auf bestehende Gebäude eignet. Wichtige Themen, die Schwörer-Haus auch in Zukunft mit diesem Konzept weiterverfolgen und bewerben wird.