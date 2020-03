Der Schwäbische Albverein Münsingen hatte das Ehepaar Welsch aus Walddorfhäslach eingeladen, den zweiten Teil ihrer Multi-Media-Schau über den Süden Finnlands zu präsentieren. Trotz des winterlichen Wetters konnte Werner Goller 25 interessierte Gäste begrüßen. Zu Anfang wurde die Geschichte Finnlands erklärt, das jahrhundertelang unter schwedischer oder russischer Herrschaft stand. Erst Anfang des 19. Jahrhunderts wurde es unabhängig und zu einem eigenständigen Staat in der Europäischen Union.

Die Reise ging die „Via Karelia“ entlang. Mit Eindrücken der reichen karelischen Kultur und Natur. Die Karelische Pirogge (Teigtasche) ist eine Spezialität aus Roggenmehl und einer Füllung aus salzigem Milchreis oder Kartoffelbrei. Diese Piroggen gibt es in ganz Finnland an fast jeder Ecke zu kaufen und sie werden mit Eierbutter serviert. In der Stadt Kupio hatte das Ehepaar sogar die Gelegenheit in einer Bäckerei bei der Zubereitung von „Kalakukko“, einem traditionellen Gericht der Region Savo, zuzuschauen. Es handelt sich dabei um in Brot gebackenen Fisch.

Eindrückliche Hügel- und Seenlandschaft

In Nordkarelien befindet sich der Koli-Nationalpark mit seiner Hügel- und Seelandschaft. Die höchste Erhebung der Koli Berge ist der Ukkokoli, wahrscheinlich der meistfotografierte Blick Finnlands. Der Saimaa im Süden ist der größte See des Landes. Hier erhoffte sich das Ehepaar Welsch auf ihrer Bootstour die Saimaa-Ringelrobbe zu sehen. Dies ist eine der seltensten Robbenarten der Welt, die nur in diesen Gewässern anzutreffen ist. Aber es wollte sich keine Robbe zeigen.

Eine weitere Station war das Atelier der bekannten Holzkünstlerin Eva Ryynänen und die von ihr gestaltete Paateri-Kirche. Ihre Skulpturen zeigen oft das finnische Märchen „Die sieben Brüder“. Am Schluss wurde noch die Hauptstadt Helsinki mit ihren vielen Sehenswürdigkeiten vorgestellt: Die Temppeliaukion Kirkko – es ist eine evangelische Kirche, die erst 1969 in die Felsen gehauen wurde. Das Sibelius-Denkmal, das aus mehr als 600 hohlen Stahlrohren besteht und dem finnischen Komponisten Jean Sibelius gewidmet ist. Die Uspenski Kathedrale, eine orthodoxe Kirche. Der Dom zu Helsinki ist eine evangelische Kirche und liegt am Senatsplatz. Sie ist das bekannteste Wahrzeichen der Stadt. Die vom Ehepaar Welsch präsentierte Multi-Media-Schau über ihre verschiedenen Reisen nach Finnland war hervorragend zusammengestellt und hinterließ bei den Zuschauern viele informative Eindrücke, heißt es in einem Bericht des Albvereins.