Bereits 1070 über 80-Jährige sind in Münsingen geimpft. Um noch mehr Senioren einen Schutz gegen Corona zu bieten, hat die Stadtverwaltung Termine beim Impfmobil geordert, so Bürgermeister Mike Münzing in der Gemeinderatssitzung am Dienstag. Das Mobil kommt am 6. April zu Erstimpfung, am 17. M...