Am kommenden Freitag ist der letzte Schultag in Baden-Württemberg. Danach beginnen überall die Sommerferien, auch an der Sternbergschule in Gomadingen. Dort kehren nicht nur die Viertklässler, sondern auch Rektorin Daniela Halder der Grundschule für immer den Rücken. Die 47-Jährige aus Kleinengstingen wird nach den Ferien neue Schulleiterin an der Friedrich-Hoffmann Gemeinschaftsschule in Betzingen.

Das bedeutet einen gewaltigen Sprung nach oben. Aktuell ist die Pädagogin die Chefin von 75 Jungen und Mädchen sowie von zehn Lehrern der Klassen 1 bis 4, von September an ist sie dann für 550 Kinder und Jugendliche sowie für 50 Lehrer der Klassen 1 bis 10 verantwortlich.

Nach 17 „erlebnisreichen Jahren“ an der Sternbergschule, sechs davon als Rektorin, geht Daniela Halder „von der kleinen Schule auf dem Lande, an die große Schule in der Stadt“. Der Wechsel erfolgt auf eigenen Wunsch. „Man soll gehen, wenn es am schönsten ist“, sagt die 47-Jährige mit einer kleinen Träne im Auge.

Im gleichen Atemzug erzählt sie von „unvergesslichen Jahren“ in Gomadingen, die sie bestimmt nie vergessen werde. Dazu zählt die sichtbare Freude der Schüler, die dort ihren Hauptschulabschluss bestanden haben. Man muss wissen, dass die Sternbergschule erst seit dem Schuljahr 2012/2013 eine reine Grundschule ist. Daniela Halder spricht auch von den Kindern, die sie auf weiterführende Schulen vorbereitet habe.

Viele eigene Ideen konnte die Rektorin in den vergangenen Jahren einbringen. So zum Beispiel die regelmäßig stattfindenden Schulversammlungen, an denen alle Schüler und Lehrer teilnehmen. Gerne denkt sie an den Besuch in der Patengemeinde im französischen Buis les Baronnies zurück, an den prächtig gedeihenden Schulgarten, an die Begegnungen mit älteren Bürgern in der Gemeinde sowie die Kooperation mit dem Haupt- und Landgestüt Marbach, wo vor einem Monat die Patenschaft für das Fohlen Dione übernommen wurde.

Ein Verdienst Daniela Halders ist bestimmt auch der Anerkennungspreis des Regierungspräsidiums Tübingen für besonders bemühte Schulen bei „Jugend trainiert für Olympia“. Sie hatte sich dafür eingesetzt, dass ihre Schüler regelmäßig an Schwimm-, Badminton-, Leichtathletik-, Tennis- und Fußballturnieren teilnehmen. Besonders stolz ist die Rektorin, dass ihre Lehranstalt eine von sieben Biosphärenpilotschulen geworden ist. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass ihr „die schöne Landschaft und das Drumherum“ sowie die „vielen persönlichen Kontakte“ fehlen werden.

Die Schule in Betzingen wird sie bereits im August kennenlernen. Die Hälfte der sechswöchigen Sommerferien nutzt sie zur Eineinarbeitung. Ihr erster Schultag dort ist am 11. September. Auf die neue Herausforderung freut sich Halder, die auch dort großen Wert auf den Sport legen wird. Sie schwärmt schon jetzt von der Turnhalle, der Sporthalle und dem Schwimmbad, die der Friedrich-Hoffmann-Gemeinschaftsschule angeschlossen sind. Kein Wunder, dass die Grundschule beziehungsweise die weiterführende Schule mit sport- und bewegungserzieherischem Schwerpunkt wirbt.

Da werden bestimmt alte Erinnerungen wach. In der Schulschwimmhalle hat die Rektorin vor 28 Jahren einen Teil ihres Abiturs gemacht.