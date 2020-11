Im Gomadinger Teilort Offenhausen war geplant, zusammen mit einem Stromkabel der Netze BW ein Leerrohr zu verlegen, um als erstem Teilort den Anschluss der einzelnen Gebäude an das Glasfasernetz zu ermöglichen (Fibre to the Building – FTTB). Derzeit sind die Haushalte dort, wie alle anderen Gom...