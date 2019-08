Regierungspräsident Klaus Tappeser und viele weitere Besucher haben jetzt den Betrieb von Manuela und Ralf Bachmann in Indelhausen besichtigt.

Vom Keller in die Produktionshalle – die Familie Bachmann hat aus einer anfänglichen Idee, die 2002 aus der Suche nach einem zweiten Standbein für ihre Landwirtschaft heraus geboren wurde, ein erfolgreiches Unternehmen gemacht. Ganz klein fingen Manuela und Ralf Bachmann mit ihrem inzwischen weithin bekannten Lautertal-Eis an, heute ist es in vielen Gastronomie-Betrieben in der Region bis nach Heidenheim, Ulm, Metzingen, Tübingen und Albstadt auf der Dessert-Karte zu finden.

„Ein Selbstläufer war das nie“, verrät Ralf Bachmann dem Regierungspräsidenten Klaus Tappeser, der gemeinsam mit zahlreichen Besuchern kürzlich den Betrieb besichtigte. Es sei schwierig gewesen, den Markt zu erschließen: „Wir waren unerfahren und haben als Idealisten Fehler gemacht“. Aber sie haben daraus gelernt. Gute Werbung und vor allem ein hervorragendes Eis mit einem festen Sortiment von inzwischen 40 Sorten in drei verschiedenen Gebinden und kreativ gestaltete Torten für Hochzeiten oder Geburtstage haben das Unternehmen vorangebracht.

Neue Produktionshalle für Eisherstellung

2012 wurde ein Teil einer zuvor landwirtschaftlich genutzten Halle umfunktioniert, vor einem Jahr nun konnte die komplett neu gebaute und vom Agrarinvestitionsförderprogramm bezuschusste Produktionshalle mit Hygieneschleuse, Eislabor, Lagerräumen und Tiefkühllager bezogen werden. Hier stehen fünf Pasteurisierungsgeräte, die direkt vom Milchtank gefüttert werden. Im benachbarten Stall der Familie Bachmann stehen 45 Kühe, aus ihrer Milch entstehen pro Woche im Schnitt zwischen 1500 und 2000 Liter cremiges Milcheis. Hinzu kommen noch 500 bis 1000 Liter Fruchteis – ebenfalls aus eigener Rezeptur und mit auserlesenen Zutaten hergestellt.

1,5 Kilogramm reine Vanille

Minus 21,5 Grad Celsius herrschen im Tiefkühllager, hier reihen sich Vanille-, Schoko-, Haselnuss-, Joghurt-, Maracuja-, Waldmeister- und natürlich Erdbeereis und vieles mehr aneinander. Sogar den Naturjoghurt fürs leckere Eis stellen Manuela und Ralf Bachmann gemeinsam mit ihrer Mitarbeiterin Carola Hölz selbst her. Rund 1,5 Kilogramm reine Vanille wird pro Woche verarbeitet, denn Vanilleeis führt nach wie vor die Beliebtheitsskala an. Dass dieses Eis sich im Geschmack vom industriell hergestellten unterscheidet, versteht sich von selbst, schließlich liefert die verarbeitete Rohmilch einen Fettanteil, der das Eis gehaltvoll schmecken lässt. „Der gesamte Eismix mit Milch, Zucker, Eigelb und Geschmacksträger wird aus hygienischen Gründen pasteurisiert“, verrät Ralf Bachmann, der ebenso wie seine Frau Manuela das Eismachen in einer Eisfachschule gelernt hat.

Immer wieder neue Sorten getestet

„Wir haben schon viel probiert, aber manches geht einfach nicht“ – so wie etwa Wacholder- oder Schleheneis. Das Kartoffeleis beim St. Johanner Kartoffelfest dagegen kam beim Verbraucher ganz gut an. In der Produktion helfen auch die Töchter Jana und Lea fleißig mit, in der Landwirtschaft geht Lukas Münch Ralf Bachmann als 50-Prozent-Kraft zur Hand. Auch die Auslieferung erfolgt in Eigenregie. Radfahrer und Wanderer halten gern am Eishäusle direkt auf dem Hof. Aber auch im Einzelhandel kann Lautertal-Eis gekauft werden. Dieses „raus aus der Urproduktion und rein in die Diversifikation“ fand Anklang beim Regierungspräsidenten. „Hier ist das Geld aus der Agrarförderung gut angelegt“, resümierte er und bezeichnete den Betrieb der Familie Bachmann als „vorzeigbares Beispiel für Direktvermarktung“. Hier sei eine Marktlücke erkannt und genutzt worden.

Zusätzliche Einkommensquellen

Damit erfüllt das Lautertal-Eis laut Dr. Ottmar Röhm vom Regierungspräsidium das Ziel der Diversifizierungsförderung: „Die Schaffung zusätzlicher Einkommensquellen im ländlichen Raum“. Der Betrieb von Manuela und Ralf Bachmann habe sich kontinuierlich entwickelt: „Der in die Jahre gekommene Stall hat eine Aussiedlung zwingend nötig gemacht“. Denn am Standort war keine Expansion möglich, der landwirtschaftliche Bereich konnte laut Ralf Bachmann nicht erweitert werden. 2008 wurde in ein vollautomatisches Melksystem investiert, das brachte mehr Zeit für die Eisproduktion. An der Stelle, wo vorher noch Kälber aufwuchsen, wird jetzt Lautertal-Eis hergestellt. Das Futter für die Milchkühe stammt vom eigenen Betrieb mit 41 Hektar Grünland und 31 Hektar Ackerland.

