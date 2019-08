Nach 17 Aufführungen hat „Der kleine Prinz“ die Bühne im Naturtheater Hayingen wieder verlassen. Zum Saisonabschluss stehen dort am jetzigen Freitag und Samstag noch ein Konzert sowie ein Kabarettabend auf dem Programm (siehe Infokasten). Für den Hauptdarsteller, den 17-jährigen Leo König aus dem Hayinger Stadtteil Ehestetten endet eine spannende und bereichernde zugleich aber auch anstrengende Zeit mit „vielen voll durchgeplanten Wochenenden“, wie er im Gespräch mit unserer Zeitung berichtet – und vielen Fahrdiensten, mit denen seine Eltern sein Engagement am Theater unterstützten.

Zweite Rolle am Naturtheater Hayingen

Für den Ehestetter war es nach dem „Götterboten“, den er im vergangenen Jahr im Stück „Die schwäbische Odyssee“ spielte, die zweite Rolle am Naturtheater. Im März fand die Leseprobe statt, dann ging es um die Rollenverteilung. „Es war ziemlich schnell klar, dass ich den kleinen Prinzen spielen soll“, erinnert er sich. Schon im April standen die ersten Musikproben im Terminkalender. Davon, im Stück die Hauptrolle zu übernehmen, hat er sich nicht abschrecken lassen. „Ich habe mich auf den Text konzentriert und diesen im Zusammenhang mit den einzelnen Szenen gelernt“, berichtet König. Geprobt wurde nicht nur am Wochenende, sondern auch in den Ferien – und in der Woche vor der Premiere, die am 30. Juni stattfand, sogar jeden Abend von 18 bis 21 Uhr.

Nervosität stellte sich bei ihm erst ein, als die erste Aufführung näher rückte. „Am schlimmsten ist es vor dem Beginn der Vorstellung, wenn man sieht, wie viel Zuschauer da sind“, bekennt er. Manchmal klopfe sein Herz auf der Bühne sehr schnell, aber wenn es losgehe, konzentriere er sich auf den Text. Da bleibe kein Platz mehr für die Nervosität. Und: „Die Aufregung gehört dazu und ich hatte noch nie einen Aussetzer“, erzählt König weiter.

Realschulabschluss an der Münsterschule Zwiefalten

Erstmals Schauspielluft geschnuppert hat König, der im vergangenen Sommer die Mittlere Reife an der Münsterschule Zwiefalten abgelegt hat und jetzt am Biotechnologischen Gymnasium der Laura-Schradin-Schule das Abitur macht, schon in der Grundschule, als er in einer Musicalaufführung mitgewirkt hat. Es folgt eine größere Rolle in einem Musical in der Realschulzeit. Zudem sang er sechs Jahre lang im Schulchor mit und hat nach dem offiziellen Schultanzkurs privat weiter gemacht und inzwischen den Goldkurs absolviert.

Jede Vorstellung verläuft ein bisschen anders

Das alles hat ihm natürlich bei der Rolle geholfen. „Außerdem passt die sprunghafte Art des kleinen Prinz sehr gut zu mir“, schmunzelt er, „für mich war es cool, viel von mir selbst in die Rolle integrieren zu können“. Letztlich liegt die Entscheidung natürlich bei der Regie. Manche Szenen haben sich im Verlauf der Proben durch Zufälle, die übernommen wurden, erst so entwickelt, wie sie später gezeigt wurden. „Zudem ist jede Vorstellung ein wenig anders“, lautet seine Erfahrung. „Ich würde in jedem Fall gerne wieder spielen“, betont er, „aber nächstes Jahr geht es erst einmal um das Abitur“. Nach der Schule kann er sich inzwischen ein Studium im Bereich Theater oder Schauspiel vorstellen. Sein Fazit: „Es hat wirklich Spaß gemacht. Gerade auch weil jeder immer sein Bestes gibt“. Das Verhältnis zwischen den Akteuren am Theater sei richtig familiär.

