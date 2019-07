Es war ein buntes, ein fröhliches und lebendiges Event, das die Münsinger Innenstadt über einige Stunden bevölkerte, ein aus der Stadt nicht mehr wegzudenkendes alljährliches Laufereignis der TSG Münsingen, das jung und alt aus der gesamten Region zusammenführte.

Organisatoren sehr zufrieden

Trotz der schon vorausgesagten Hitzewelle waren die Hauptorganisatoren Sabine Zeller-Rauscher und ihr Sohn Silvan mit der Teilnehmerzahl hochzufrieden: Nur wenige Stammläufer hatten abgesagt, darunter auch die Laufgruppe der BruderhausDiakonie, und so gingen insgesamt 408 Läufer zwischen Schul- und Rentenalter an den Start, zusätzlich noch ein Riesenfeld Bambinis mit nahezu 200 Teilnehmern, das traditionell hinter Startläuferin Lena Barth und ihrem „Pretty Flamingo“ losflitzte.

Bei diesem Starterfeld war seitens der Kindergärten ein wahrer Fight um die Sonderpokale der Stadt Münsingen für die Einrichtung mit den meisten Teilnehmern ausgebrochen. Die Kindertageseinrichtung St. Martin ging daraus als klarer Sieger hervor. Nach den Bambinis, die die Kurzstrecke absolvierten, folgten die Läufe über 1000 Meter: der Handicaplauf und danach der Schülerinnen- und Schülerlauf, mit 219 Teilnehmern das größte Starterfeld. Darunter eine kleine Athletin, die sich den Titel „Heldin des Tages“ in puncto Sportdisziplin verdient hat: Beim Bambinilauf gleich am Start vom Ellbogen eines Mitläufers getroffen blieb sie nasenblutend und weinend zurück, und entschied sich dann am Schülerinnenlauf teilzunehmen.

Feuerwehr in Montur

Gemeinsam starteten dann Hobby- Firmen- und Jugendläufer auf ihren fünf Kilometer Kurs, darunter viele bekannte Läufer aus der Umgebung, die von Zuschauern am Streckenrand ebenso begeistert angefeuert wurden wie die Kids: Vor allem die Mannschaft der Feuerwehr Münsingen, in voller Montur samt Helm und Sauerstoff auf dem Rücken unterwegs, löste Anfeuerungsstürme aus.

Zwischendurch mussten die Läufer jedoch auch aus eigener Motivation durchhalten, denn um die ganze Strecke mit Zuschauern zu besetzten war es schlichtweg zu heiß. Diese hielten sich daher vor allem im Start-/Zielbereich und auf den Schattenterrassen der Cafés auf. Zum Hauptlauf über 10 Kilometer fanden sich dann die langstreckenerprobten Läuferinnen und Läufer ein und gingen routiniert an die Sache heran.

Wasser von den Stadtwerken

Preise und Anerkennung gab es in vielerlei Form: Pokale, Medaillen, Urkunden, Schwoba-Dasch und Sachpreise wurden ausgehändigt, und dazu bekam jeder eine Packung Tress-Spätzle. Aber es gab noch viel mehr: Wasser vor allem, das wohl kostbarste Gut am Nachmittag. Ständig belagert war die Wassertankstelle der Stadtwerke im Start-/Zielbereich. Zum ersten Mal war die Institution dabei, versorgte über zwei Leitungen mit kühlem Trinkwasser und händigte den Teilnehmer dazuhin noch coole Alutrinkflaschen aus: „Ein absolutes Muss bei den Temperaturen“, meinten die gutgelaunten Mitarbeiter.



Obst und Wassereis

Köstliche Fruchtcocktails gab es am Stand der Württembergischen Sportjugend zu kosten, für weitere Erfrischung sorgten die Obststände der TSG sowie das ausgegebene Wassereis. Und für die erwachsenen Teilnehmer gab´s im Ziel auch alkoholfreies Weizen. Wer noch mehr Erfrischung wollte konnte durch die Dusche in der Bachwiesenstraße hüpfen oder sich in Freibad begeben. Denn die Startnummer war zugleich Eintrittskarte ins Freibad und verführte manchen nach den Anstrengungen zum Sprung ins erfrischende Nass.

60 Helfer der TSG

Im gesamten Bereich der Innenstadt waren mehr als 60 Mitglieder der TSG unermüdlich im Einsatz für ihre Läufer: Bei der Anmeldung, als Streckenposten, im Start-/Zielbereich, in der Zeiterfassung, beim Verteilen der Preise oder beim Abnehmen der Schuh-Transponder, beim Streckenfreiräumen per Fahrrad oder in der Moderation. Die DRK-Bereitschaft sprach von einem für diese Wetterverhältnisse ruhigen Einsatz. Ein Wermutstropfen trübte jedoch im Nachhinein die Veranstaltung, wie das Ordnungsamt der Stadt meldete: immer wieder fuhren Verkehrsteilnehmer trotz Schranken, Verbotsschildern und Anweisungen seitens der Streckenposten in den Veranstaltungsbereich ein, stellten trotz eindeutiger Halteverbotsschilder die Fahrzeuge dort ab. Bei den verkehrsrechtlichen Anordnungen geht es um die Sicherheit der aktiv Teilnehmenden, der Gäste und Helfer. Es mussten viele Verwarnungen erteilt werden und vereinzelt blieb nur noch das Abschleppen von Fahrzeugen übrig.

Info Alle Ergebnisse unter www.tsg-muensingen.de.