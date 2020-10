Riedlingen ohne Gallusmarkt, das ist schwer vorstellbar. Als „Nationalfeiertag“ wird er von alters her in der Raumschaft gefeiert. Doch dem Corona-Virus ist es gelungen, auch ihn in die Schranken zu weisen. Schließlich geht es dabei eng zu in der Donaustadt, wenn 450 Marktbetreiber zum Kauf ein...