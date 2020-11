Wie bereits berichtet, will die baden-württembergische Landesregierung zwei weitere Rettungshubschrauber im Land stationieren, um den veränderten Anforderungen an die Notfallversorgung Rechnung zu tragen. Grundlage dafür ist eine Struktur- und Bedarfsanalyse. Diese hat zudem ergeben, dass vor allem im Bereich der südlichen Alb Versorgungslücken bestehen und daraus die Überlegung abgeleitet, den derzeit bei Leonberg stationierten Hubschrauber „Christoph 41“ nach Süden zu verlegen. Als möglicher Standort kommt der Gewerbepark Haid in Betracht.

Die Verbandsversammlung der Trägerkommunen des Gewerbeparks hat eine entsprechende Anfrage des Reutlinger Landrats Thomas Reumann positiv begrüßt, wie der Engstinger Bürgermeister und Verbandsvorsitzende Mario Storz in der Engstinger Gemeinderatssitzung berichtete. Zugleich wurde in der Versammlung, wie auch in der jüngsten Sitzung des Hohensteiner Gemeinderats, das Thema „Lärmschutz“ ins Spiel gebracht.

„Ein hier stationierter Rettungshubschrauber wäre ein absoluter Zugewinn für die medizinische und rettungsdienstliche Versorgung“, betonte Storz. Der Engstinger Gemeinderat signalisierte jedenfalls seine klare Unterstützung für eine etwaige Stationierung des Rettungshubschraubers auf der Haid.