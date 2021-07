Pädagogische Konzepte, Studien, Reformen, Evaluation und Schulhausbauten – wer 30 Jahre Lehrer ist, der kann was erleben. Auch Georg Barfuß: Studiert an der PH Esslingen, Deutsch und Biologie mit Schwerpunkt Grundschule, trat er 1980 seine erste Stelle als Junglehrer in Zizishausen bei Nürtingen an. Von dort wechselte er 1991 als Konrektor an die Grund- und Hauptschule nach Auingen. „Die 30 Jahre hab’ ich hier voll gemacht“, sagt er: J...