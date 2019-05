Bereits zur Mittagszeit sah es auf dem Dottinger Eisberg ganz nach einem neuen Besucher- und Ausstellerrekord aus: „Wir toppen wohl noch die 900 Aussteller vom letzten Jahr und können bestimmt die Eintausender-Marke knacken“, lachte Peter Hinkel, Vorsitzender des Luftsportvereins. Und auch bei den Besuchern sah es mehr als gut aus: „Bei so einem tollen Wetter könnten es schon 10 000 werden“. Also alles richtig gemacht, resümierte Hinkel und schrieb den Erfolg bei diesem 35. Fest mitunter der Entscheidung vom letzten Jahr zu, den Flugbetrieb einzustellen und die Ausstellungsfläche auf die Landebahn auszudehnen.

Der Verein mit seinen 55 aktiven Mitgliedern und rund 60 freiwilligen Helfern unterschiedlicher Vereine – darunter auch die Feuerwehr Dottingen und der Opel-Club – hatte den ganzen Tag über alle Hände voll zu tun. „Bei gutem Wetter haben wir den vierfachen Umsatz“, freute sich Hinkel und lobte die tolle Stimmung, die mit schönen alten Fahrzeugen und Maschinen sowie mit gut gelaunten und gelassenen Ausstellern und Besuchern einherging. „Es geht hier nicht nur ums Auto, sondern längst auch um das Drumherum“. So wie beim Busunternehmen Reinalter aus Laupheim, dessen Mercedes Benz O 3500 Baujahr 1951 in herrlichem rot-schwarz von Wolfgang Raymann und seiner Frau Ursula aufs Schönste ganz im Stil der 1950er Jahre präsentiert wurde. Vor drei Jahren entdeckte der Aushilfsfahrer diese alte Schönheit, die seit jeher im Besitz des Busunternehmers ist und einst für Linienfahrten im Einsatz war. Nach 900 000 Kilometern wurde der erste Motor durch einen zweiten ersetzt, auch der hat mittlerweile schon 212 000 Kilometer auf dem Buckel. Vor zwei Jahren wurde er generalüberholt, letztes Jahr erhielt der Oldtimer einen neuen Lack. „Da kann man noch viel selber reparieren. Man muss sich nur einen Satz Schlüssel kaufen, den Motor zerlegen und wieder zusammenbauen“, meinte Raymann, der pro Jahr rund 6000 Kilometer fährt und den Bus bei Oldtimertreffen vorführt.

In Massen strömten die Besucher an den glänzenden Karosserien vorbei und so manche schwelgten dabei in Erinnerungen. So wie Thomas Hammerer aus Esslingen, der verzückt an einem alten Käfer aus dem Jahr 1957 stehen blieb. „So einen hatte ich auch mal. Für eine Kiste Bier bekam ich den 1974 geschenkt“, erzählte er. Sein Herz schlägt für Oldtimer: „Ich kaufe sie unansehnlich und restauriere sie“. Unter anderem eine Bandsäge oder einen fast 40 Jahre alten Lastwagen, mit dem er auf den Eisberg gekommen war. Schon als Kind war der Maler- und Stuckateurmeister von Fahrzeugen aller Art begeistert. Heute sind es vor allem alte Fuhrwerke: „Mit denen muss man beim Fahren noch richtig arbeiten. Die zu steuern kostet Kraft, wogegen neue Autos ja schon fast von alleine fahren“.

Immer wieder kommt der Mehrstetter Gerhard Artes mit seinem Heinkel Kabinenroller nach Dottingen. Auch gestern wurde er von interessierten Besuchern auf die weinrote Rarität mit Kettenantrieb auf der Achse angesprochen. „Der ist seit 40 Jahren zugelassen. Alle zwei Jahre gehe ich mit dem zum TÜV, Probleme hatte ich noch nie“. Das Vehikel mit Faltdach aus dem Jahr 1957, das Artes vor 40 Jahren für 8900 D-Mark gekauft hat, hat zwar keine Tankuhr, braucht aber auch nur drei bis vier Liter auf einhundert Kilometer.

Gleich mit 14 Leuten auf mehreren Bulldogs, Planwagen und Schäferkarren verteilt war die Landjugend aus Denkendorf schon am Montag angereist. Die jungen Leute zwischen 17 und 24 Jahren nahmen bereits zum fünften Mal teil, von Jahr zu Jahr mit erweitertem Fuhrpark. „Hier oben ist es einfach schön“, erzählten sie. Sie genossen die ausgestellte Vielfalt an Schleppern, Autos, Motorrädern, Lastwagen und Dampfmaschinen, außerdem gefiel ihnen die Gemeinschaft unter den Oldtimerfans, die sich hier oben stets trifft. Mit dabei war auch wieder die Rettungshundestaffel des DRK Nürtingen/Kirchheim, zahlreiche Stände bestückten den Wacholdermarkt und der Luftsportverein stellte Flugzeuge aus. Höhepunkt war wie jedes Jahr der Korso am Nachmittag, bei dem sich die zigtausend Pferdestärken im Kreis bewegten.