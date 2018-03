B 465 Reichlich Alkohol im Blut

Münsingen/Römerstein / pol

Mehrere Beinahe-Unfälle hat die 62-jährige Fahrerin eines blauen Pkw Opel Corsa am Samstag in der Zeit zwischen 17.45 Uhr und 18.05 Uhr verursacht, bevor es einer Streife des Polizeireviers Münsingen gelang, sie auf der B 465 Ausgangs der Seeburger Steige anzuhalten. Der bei ihr festgestellte Alkoholwert lag deutlich über dem erlaubten Grenzbereich, wonach die Entnahme einer Blutprobe und die Beschlagnahme ihres Führerscheines angeordnet wurden. Den Hergang schildert die Polizei wie folgt: Die Frau befuhr mit ihrem blauen Opel Corsa im genannten Zeitraum zunächst die B 28 von Römerstein-Feldstetten über Zainingen und Böhringen bis zur Abzweigung der L 245 bei Hengen. Anschließend fuhr sie auf der L 245 bis Seeburg und dann auf der B 465 auf der Seeburger Steige in Richtung Münsingen, bis sie schließlich angehalten werden konnte. Nach vorliegenden Zeugenaussagen geriet die 62-Jährige auf dieser Strecke mehrfach auf die Gegenfahrbahn, wobei es auch zu gefährlichen Situationen mit dem Gegenverkehr gekommen sein soll.

Polizei sucht Zeugen

Das Polizeirevier Münsingen bittet nun Zeugen, denen der Pkw auf dieser Strecke ebenfalls aufgefallen ist und insbesondere Fahrzeugführer, die durch die Fahrweise der Frau behindert oder gefährdet wurden, sich unter Telefon (0 73 81) 93 640 zu melden.