Seit einigen Tagen ist er fertig und das Logo ist aufgeklebt: An dem neuen Hayinger „Regiomat“, den Gerda Herb, Inhaberin des Frischemarkts Haible in Hayingen, vor ihrem Geschäft aufgestellt hat, können, natürlich rund um die Uhr, an sieben Tagen in der Woche, Lebensmittel gekauft werden.„...